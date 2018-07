Campionato del Mondo Giovanile RS | X in Bretagna e Gdynia | la Polonia ospita i Campionati

sportfair

: @carlopaolofesta Sono amico di Rocco ma non sto lavorando con lui sul Milan, di questo non ne so nulla. Le nostre s… - _Riccardo_Silva : @carlopaolofesta Sono amico di Rocco ma non sto lavorando con lui sul Milan, di questo non ne so nulla. Le nostre s… - ItalianNavy : Con la cerimonia di apertura, inizia #oggi, a bordo di nave Durand de la Penne, la 24^ edizione del Campionato Ital… - MegaSuperLarge : Campionato del Mondo Giovanile RS:X in Bretagna e Gdynia, in Polonia ospita i Campionati del Mondo Laser U21… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Sono iniziate oggi le regate deldelRS:X a Steir Beach Penmarch, in Francia, il 2018 RS:X Windsurfing Youth World Championships, con una classifica riservata agli Under 17 Durante la Cerimonia d’Apertura del 1° luglio, le 17 Nazioni qui rappresentate hanno sfilato intorno al mitico faro di Eckmül sotto uno splendido sole, e ieri i 130 giovani atleti hanno svolto due practice race sotto la pioggia con poco vento. Oggi alle 11 è partita la prima delle tre prove in programma per ogni giorno fino a sabato 7 luglio quando le Medal Race per i migliori 10 di ogni flotta sono in programma. Le flotte sono tre, due per i ragazzi che sono in totale 95, e dopo le prime regate di qualifica saranno divisi in Gold e Silver fleet, ed una per le ragazze che sono 35. Gli italiani presenti sono 13, 4 donne e 9 uomini. E sono: Giorgia Speciale (SEF Stamura), Marta Tanas ...