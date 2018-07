Campionati Italiani Giovanili U16 | confermato il record assoluto con 921 iscritti

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : tutte le partecipanti e le ginnaste in gara. Tornano Rizzelli e Ferlito - Iorio difende il titolo : Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica, l’evento più importante del panorama nazionale. Alla Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, si assegneranno gli ambiti tricolori in una gara fondamentale verso gli Europei in programma tra meno di un mese a Glasgow. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, non solo per le temperature in spiaggia ma ...

Campionati Italiani giovanili di scacchi U16 - segnato il record assoluto d’iscritti : A Scalea i Campionati italiani giovanili U16 con un record assoluto con 921 iscritti È appena iniziata ed è stata già ribattezzata come quella del record d’iscritti, l’edizione 2018 dei Campionati italiani giovanili di scacchi U16. Sabato 30 giugno, alla conferenza stampa con i rappresentanti della Federazione scacchistica Italiana, CONI, ECOtur, Arca, Le due torri e l’Accademia internazionale di scacchi, anche il primo cittadino di ...

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : data - programma - orari e tv. Che spettacolo a Riccione (7-8 luglio) : Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Mostruoso Elia Viviani! Visconti-Pozzovivo - si poteva fare di più. Nibali non si vede : Un’edizione spettacolare per i Campionati Italiani di Ciclismo: su un percorso misto in quel di Darfo Boario Terme ad imporsi è stato un magnifico Elia Viviani, che ha messo in mostra una forma davvero eccezionale. Per lui la Maglia Tricolore conquistata davanti a Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 10: non era un percorso adatto a lui, ma il campione ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Mostruoso Elia Viviani! Visconti-Pozzovivo - si poteva fare di più : Un’edizione spettacolare per i Campionati Italiani di Ciclismo: su un percorso misto in quel di Darfo Boario Terme ad imporsi è stato un magnifico Elia Viviani, che ha messo in mostra una forma davvero eccezionale. Per lui la Maglia Tricolore conquistata davanti a Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 10: non era un percorso adatto a lui, ma il campione ...

Campionati Italiani - Elia Viviani conquista il Tricolore : 'È un sogno che si è realizzato - ha commentato tra le lacrime Viviani - sarò la bandiera per l'Italia nel mondo per un intero anno. Ho indossato il Tricolore nella pista, ma indossarlo perché ho ...

Albo d’oro Campionati Italiani ciclismo : Elia Viviani entra nella speciale classifica - sfiorato il quarto sigillo per Visconti : La prima edizione dei Campionati italiani di ciclismo fu disputata nel 1885, con Giuseppe Loretz primo vincitore in assoluto. Il più titolato è Costantino (Costante) Girardengo, con 9 successi consecutivi dal 1913 al 1925 (tra il 1915 e il 1918 non si sono disputati a causa della Prima Guerra Mondiale). Tantissime leggende del ciclismo italiano possono vantarsi di aver indossato più di una volta la maglia tricolore: Gino Bartali e Fausto Coppi ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 - Elia Viviani : “Vestire il tricolore è un sogno. Non avrei mai pensato di vincere così” : Elia Viviani ha vinto i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Il 29enne veneto ha saputo tenere in modo straordinario sull’impegnativo percorso di Darfo Boario Terme e poi ha sfruttato le sue doti da velocista per battere Giovanni Visconti. Il corridore della Quick-Step Floors va così a vestire una meritatissima maglia tricolore. Grande soddisfazione e tanta emozione per Viviani all’arrivo, che ha così commentato la sua impresa a ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : capolavoro di Elia Viviani! Trionfo tricolore - battuta la Bahrain-Merida : Colpo di scena ai Campionati Italiani di Ciclismo: nella prova élite al maschile in quel di Darfo Boario Terme, su un percorso di 234 chilometri tutt’altro che semplice, a spuntarla è stato un velocista. Corsa davvero magnifica da parte di Elia Viviani (Quick-Step Floors) che si difende al meglio sullo strappo di Via Cornaleto, va all’attacco, e con una tattica spettacolare riesce a mettere nel sacco la Bahrain-Merida conquistando la ...

DIRETTA / Campionati Italiani Ciclismo 2018 : vincitore Elia Viviani - è il nuovo campione d'Italia (oggi) : DIRETTA Campionati Italiani Ciclismo 2018: Elia Viviani è il vincitore del titolo nazionale davanti a Visconti e Pozzovivo, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Diretta / Campionati Italiani Ciclismo 2018 streaming video tv Rai : verso il gran finale! (oggi) : Diretta Campionati Italiani Ciclismo 2018: info streaming video e tv, orario, percorso e vincitore del titolo nazionale, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:30:00 GMT)

DIRETTA / Campionati Italiani Ciclismo 2018 streaming video e tv Rai : subito una fuga a 5! (oggi 30 giugno) : DIRETTA Campionati Italiani Ciclismo 2018: info streaming video e tv, orario, percorso e vincitore del titolo nazionale, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Ciclismo in tv : dove vedere la diretta dei Campionati Italiani 2018 in chiaro e streaming gratis : streaming, oltre che sul sito di RaiSport anche si potrà seguire in diretta, grazie alla produzione Pmg Sport, su Gazzetta.it. Arrivo previsto: 15.45-16.20 circa Ciclismo, Campionato Italiano ...