Campi rom | in Lombardia approvato il censimento col sì di Lega e Forza Italia Ma il M5s

Lombardia - sì al censimento rom e sinti/ Chiusura dei Campi irregolari : "È un’azione di tutela" : Lombardia, sì al censimento rom e sinti: passa la mozione in Consiglio di Regione, "è una azione di tutela", prevista la Chiusura dei campi irregolari(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Roma - allarme bomba sotto il Campidoglio : strada chiusa al traffico : allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in strada ...

Consiglio Lombardo - censire Campi rom : ANSA, - MILANO, 3 LUG - Via libera dal Consiglio regionale della Lombardia a una mozione che impegna la Giunta ad attuare un censimento dei residenti e degli insediamenti rom presenti sul territorio ...

Raggi - porterò Salvini in Campi rom : ANSA, - ROMA, 03 LUG - "Una visita ai campi Rom con Salvini? Le segreterie sono in contatto, quindi ci incontreremo quanto prima, sarà bello portare il ministro a vedere i campi, soprattutto l'...

Salvini mette alle strette Raggi : "Visiterò i Campi rom di Roma" : Aveva promesso una stretta sui campi rom . E stretta sarà A partirte dalla Capitale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini intende fare una visiterina per 'vedere com'è la situazione' . Vuole ...

Rom - concluso sgombero al Camping River. Gli abitanti : 'Non abbiamo più nulla' : ... Raggi: 'Promessa mantenuta' 27 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Villa Ada incontra il Mondo 2018, confermate tutte le date in cartellone 26 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 2 ...

Nainggolan saluta e ringrazia la Roma : il VIDEO del centroCampista belga : E’ giunta al capolinea l’avventura con la maglia della Roma per il centrocampista Radja Nainggolan, adesso una nuova esperienza con la maglia dell’Inter. Un addio quasi obbligato per il centrocampista belga che non rientrava più nei piani dei giallorossi, nelle ultime ore Nainggolan ha pubblicato una Storia su Instagram con i compagni dove ringrazia e saluta la Roma. Stagioni importanti per il calciatore, adesso però ...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il Campione prende tempo : Florenzi all'Inter: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i Campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Campidoglio - ultimo incontro di #RomaAscoltaRoma : Campidoglio, il 3 luglio ultimo incontro di ‘#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’. L’evento coinvolgerà i Municipi I, II, XII, XIII, XIV. Roma, 28 giugno 2018 – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la ...

Rom a Roma - esperimento del Campidoglio : «5mila euro a chi vuole lavorare» : «Tra la ruspa del ministro Matteo Salvini e il mantenimento dello status quo, che sembra spinto da un certo mondo dell?associazionismo compreso quello cattolico, esiste una terza via...

