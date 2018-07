Call of Cthulhu uscirà a fine 2018 | secondo la pagina Steam

E3 2018 : L'oscuro universo di Call of Cthulhu in un nuovo video gameplay : L'universo tratteggiato da H.P. Lovecraft è uno dei più affascinanti mai realizzati ma il mondo dei videogiochi ha sempre faticato a trasporlo su console e PC. Certo, c'è stato l'ottimo Call of Cthulhu: Dark Corners ma un gioco in grado di trasmettere con efficacia le atmosfere dello scrittore di Providence manca da parecchi anni.Il Call of Cthulhu realizzato da Cyanide potrebbe in questo senso stupire anche grazie a una impalcatura da RPG ...

E3 2018 : rilasciato il trailer di Call of Cthulhu : Durante questo E3 Focus Home Interactive ha deciso rilasciare un trailer di Call of Cthulhu che sprizza pazzia da tutti i pori. Secondo i ragazzi di Cyanide il gioco avrà tutto quello che i puristi di Lovercraft si aspetterebbero, mostri, cultisti, il tutto ambientato in un sinistro e terrificante Massachusetts. Guardando il trailer che potete trovare qui sotto farete fatica a non notare come molto probabilmente anche il protagonista a qualche ...

Focus Home Interactive mostrerà The Surge 2 - Call of Cthulhu e A Plague Tale : Innocence durante l'E3 : Focus Home Interactive ha annunciato la lista dei titoli che verranno mostrati sul palco dell'E3.Come riporta DSOG tra i titoli più noti figurano Farming Simulator 19, The Surge 2, Call of Cthulhu e A Plague Tale: Innocence, ecco la scaletta completa riportata dal publisher:Innanzitutto verrà mostrata una sessione multigiocatore di InSurgency: Sandstorm mentre Farming Simulator 19 e The Surge 2 saranno protagonisti di due sessioni di gameplay ...