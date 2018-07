Caldo soffocante sull’Europa settentrionale | allerte incendi e divieti in Irlanda | Regno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Le autorità irlandesi hanno imposto il divieto di innaffiare prati e giardini nell’area di Dublino poiché il Paese, famoso per i suoi paesaggi rigogliosi e verdeggianti, sta vivendo una rara siccità. Il Servizio Meteorologico nazionale, Met Eirann, dichiara che la siccità, definita come il periodo di 15 giorni consecutivi senza pioggia, sta colpendo varie parti dell’. Le temperature hanno raggiunto i 32°C nel mese di giugno, di poco inferiore alla temperatura più alta mai registrata in. È probabile che il divieto di annaffiare prati e giardini, al momento imposto per un mese, venga esteso anche ad altre aree. Un divieto simile è in vigore anche nell’del Nord. Anche la Gran Bretagna sta vivendo undurante una delle più lunghe ondate die bel tempo degli ultimi anni, ma una primavera umida significa che la maggior parte delUnito ...