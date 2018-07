Calciomercato Torino | arriva Izzo | “sono molto felice”

Calciomercato Torino - dopo Izzo si tenta il colpaccio a centrocampo : ex Juve in arrivo? : Calciomercato Torino – dopo la trattativa saltata per l’esterno Bruno Peres, il Torino ha deciso di chiudere alcune trattative, è fatta per il centrale del Genoa Armando Izzo, operazione da 10 milioni di euro. Ma la mossa importante nelle ultime ore è quella per il centrocampo, secondo quanto riporta la ‘rosea’ per la mediana l’obiettivo è Roberto Pereyra del Watford con un passato alla Juventus. Si tratta di ...

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Calciomercato - Torino : accordo per Izzo - 10 milioni al Genoa : Il Torino è davvero a un passo da Armando Izzo . Nella ultime ore infatti la società granata ha trovato un accordo con il Genoa per il cartellino del difensore classe 1987, che dovrebbe trasferirsi ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa : il rinforzo arriva dal Genoa [NOME - CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino finalmente entra nel vivo, nelle ultime ore importante mossa e che può essere considerata a sorpresa, arriva un nuovo difensore per il tecnico Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club granata chiede per Armando Izzo del Genoa, accordo raggiunto con il club rossoblu per un cifra di circa 10 milioni di euro, un investimento molto importante da ...

Calciomercato Torino - scelto il ‘sostituto’ di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino non decolla, il presidente Cairo è al lavoro ma i problemi sono evidenti, in particolar modo sembra sfumare definitivamente l’arrivo di Bruno Peres, nelle ultime ore è stata individuata una possibile alternativa. Il club granata si è già mosso per trovare un valido esterno di fascia, capace di fare anche il 5° di centrocampo nel 3-5-2 di Mazzarri, all’interno della trattativa ...

Calciomercato Torino - ceduto Avelar al Corinthias : Si muove in uscita il mercato del Torino. A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al Corinthians. Il giocatore, acquistato 3 anni fa dal Cagliari, lo scorso anno in prestito all’Amiens in Francia. Frenato dagli infortuni, aveva il contratto in scadenza 2019. La formula dell’operazione è quella del trasferimento a titolo ...

Calciomercato Torino - ufficiale : Avelar ceduto al Corinthians : Torino - Si muove in uscita il mercato del Torino . A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al ...

Calciomercato Torino : Avelar va in prestito al Corinthians : ... a sei giorni dal raduno infatti, e in attesa dei primi colpi in entrata che tardano ad arrivare, il club granata ha ufficializzato il trasferimento del brasiliano Avelar allo Sport Club Corinthians ...

Calciomercato Torino - ceduto Avelar al Corinthias : Si muove in uscita il mercato del Torino. A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al Corinthians. Il giocatore, acquistato 3 anni fa dal Cagliari, lo scorso anno in prestito all’Amiens in Francia. Frenato dagli infortuni, aveva il contratto in scadenza 2019. La formula dell’operazione è quella del trasferimento a titolo ...

Bruno Peres non va al Torino / Calciomercato - rottura tra Roma e granata : sul terzino Flamengo e San Paolo : Bruno Peres non va al Torino, Calciomercato: rottura tra la Roma e i granata. I giallorossi ora trattano con Flamango e San Paolo col calciatore che vorrebbe tornare a giocare in Brasile.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Calciomercato Torino - ecco la decisione definitiva di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Non decolla il Calciomercato del Torino, anche alcune trattative che sembravano ormai in fase di chiusura rischiano di complicarsi clamorosamente. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il terzino destro Bruno Peres, accordo raggiunto con la Roma, anche il brasiliano inizialmente aveva dato l’ok al trasferimento, poi il dietrofront. Nelle ultime ore il presidente Cairo ha incontrato il calciatore ...

Calciomercato Serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Torino - scambio a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il Torino è molto attento sul mercato, in particolar modo l’intenzione è quella di risolvere la situazione legata a Bruno Peres, manca ancora l’ok del calciatore al ritorno in granata ma il presidente Cairo spera di sbloccare la situazione entro le prossime ore. Nel frattempo ai dettagli uno scambio a sorpresa con il Monaco, nuovo innesto in arrivo per il tecnico Walter Mazzarri. Secondo quanto rivelato ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Joao Cancelo : martedì sarà già a Torino : Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l'accordo con il ...