Calciomercato Sassuolo | Ferrari piace ad Everton e West Ham

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : Giovanni Rossi è il nuovo ds : Sassuolo - Il Sassuolo annuncia Giovanni Rossi come suo nuovo direttore sportivo. Per lui è un ritorno, avendo già lavorato con la società emiliana nel 2006 per la prima volta, come membro del ...

Calciomercato Sassuolo - la nuova idea è Boateng : Sassuolo - Al Sassuolo è venuta l'idea Kevin-Prince Boateng . L'ad Giovanni Carnevali ne sta parlando con l'Eintracht Francoforte, che ha il 31enne centrocampista sotto contratto fino al 2020 e ha già ...

Calciomercato : Boateng torna in Italia - colpo a sorpresa del Sassuolo : Boateng ritorna in Italia per la terza volta per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan, il centrocampista offensivo ghanese prova a riconquistare la Serie A firmando un biennale col Sassuolo.L'articolo Calciomercato: Boateng torna in Italia, colpo a sorpresa del Sassuolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Sassuolo - pazzesco colpo in entrata : in arrivo un ex Milan : Il Sassuolo punta in alto: operazione di mercato clamorosa per il club neroverde, in arrivo un ex Milan Clamoroso colpo a sorpresa del Sassuolo, il club del Presidente Squinzi ha quasi chiuso l’operazione per portare Kevin Prince Boateng in maglia neroverde. Gli agenti del calciatore hanno incontrato i dirigenti dell’Eintracht, club che possiede il cartellino del ghanese, per convincerlo a cedere a titolo definitivo ...

Calciomercato Sassuolo - che colpo del Sassuolo : in arrivo Kevin Prince Boateng dall'Eintracht : Esperienza in Germania ai titoli di coda, Kevin Prince Boateng è pronto a tornare clamorosamente in Italia. Dopo aver vestito in serie A solo la maglia del Milan , il centrocampista di proprietà dell' ...

Calciomercato Sassuolo - nodo Brignola per De Zerbi : Sassuolo - I pezzi del puzzle vanno a posto: prestito confermato dal Las Palmas per il difensore uruguaiano Lemos e arrivo dell'attaccante danese Jens Odgaard , classe 1999, nell'affare Politano all' ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : rinnovato il prestito di Lemos : Sassuolo - Ancora un anno per Mauricio Lemos in neroverde. Attraverso una nota, infatti, il Sassuolo ha annunciato che per il difensore classe 1995 è stato "prolungato il prestito dall'U.D. Las Palmas ...

Calciomercato Sassuolo - Izzo chiede troppo : Sassuolo - troppo lungo e costoso il contratto chiesto al Sassuolo da Armando Izzo : almeno per ora l'operazione è in stand by. Carnevali ne ha parlato con il procuratore, Paolo Palermo, e per il ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Calciomercato Inter : accordo con il Sassuolo per Politano : Calciomercato-Inter e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Matteo Politano. L’attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni. Il Sassuolo, nella stessa operazione, acquista i giovani Odgaard e Adorante, valutati complessivamente 7 milioni. Politano, al momento in viaggio di nozze, potrebbe raggiungere Milano nella ...

Calciomercato Serie A - valzer di difensori : mosse di Lazio - Genoa e Sassuolo : Calciomercato Serie A – Prende il via il valzer dei difensori per il campionato di Serie A, tante mosse nelle ultime ore, la più importante riguarda la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Acerbi, al Sassuolo il cartellino di Cataldi a titolo definitivo più un conguaglio di 7 milioni di euro, investimento importante della Lazio che regala al tecnico Simone Inzaghi uno dei migliori difensori italiani. Il Sassuolo ha già ...

Calciomercato Sassuolo - sfuma la pista Gonzalez : Sassuolo - C'è il nodo bomber per il Sassuolo : con Berardi e Politano in partenza, Babacar in dubbio , scambio con Lazzari sempre possibile, , Matri in stand-by e Falcinelli al Bologna, si pone il ...

Calciomercato - Bologna-Sassuolo : ai dettagli lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Una trattativa che dura ormai da giorni e che adesso è arrivata davvero all'ultimo chilometro: Diego Falcinelli , attaccante classe 1991 di proprietà del Sassuolo è vicino a trasferirsi al Bologna , ...

Calciomercato Sassuolo - Sepe o Cragno se parte Consigli : Sassuolo - L'erede di Francesco Acerbi sarà Gian Marco Ferrari . E' vero che la trattativa con la Lazio si è complicata perché Lotito punta al supersconto mentre l'ad neroverde Carnevali sotto i 12 ...