Calciomercato Fiorentina | nome nuovo per la difesa viola | Corvino prepara l’ennesimo colpo

Calciomercato : Lafont alla Fiorentina : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club”. Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 ...

Calciomercato Fiorentina - Sorrentino come chioccia di Lafont : FIRENZE - Se Alban Lafont dovesse rinunciare alla partecipazione all'Europeo Under 19 con la Francia, per difendere così così la porta viola nell'andata del secondo turno di qualificazione di Europa ...

Calciomercato : Lafont alla Fiorentina : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club”. Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 ...

Calciomercato Fiorentina - è ufficiale l'acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe '99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo del portiere ...

Calciomercato Fiorentina - è ufficiale l’acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe ’99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo del portiere francese Alban-Marc Lafont in arrivo dal Tolosa. Classe 1999, Lafont è nato a Ouagadougou, in Burkina Faso, naturalizzato francese con la Nazionale Under 20 transalpina ha collezionato 3 presenze. Il calciatore ha firmato un ...

Calciomercato Fiorentina - il triplo innesto è servito : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Stefano Pioli. Sono in arrivo due acquisti davvero ottimi per Pioli. Si tratta di due classe ’95, giovani sì, ma non acerbi per il nostro campionato. Stiamo parlando dei croati Pjaca e Pasalic, centrocampista ex Milan. Nel frattempo arriva un nuovo ...

Calciomercato Fiorentina - preso Lafont dal Tolosa per 8 - 5 milioni : La Fiorentina ha preso... il "Donnarumma di Francia". Soprannominato così per storia e analogie comuni riguardo gli esordi in campionato. Parliamo di Alban Lafont, classe '99 come Gigio e portiere del ...

Calciomercato Fiorentina : Milenkovic seguito da mezza Europa - : Possiamo comunque dire di aver giocato bene questa Coppa del Mondo, e ora ci stiamo preparando per la Nations League. Ringraziamo i nostri tifosi per il supporto, erano tutti con noi. Come mi sono ...

Fiorentina - Calciomercato da Europa League : in arrivo due colpi da novanta! : Fiorentina alle prese con diverse trattative importanti che potranno rinforzare la rosa di Pioli in vista della prossima stagione La Fiorentina è pronta a scatenarsi sul mercato. La politica societaria è chiara, puntare su calciatori giovani ma di grande qualità, quest’anno la famiglia Della Valle ha deciso di fare uno sforzo in più anche dal punto di vista economico. Il motivo? Il probabile ripescaggio in Europa League, dati i ben ...

Calciomercato - Fiorentina su Pasalic : l’ex Milan verso il ritorno in Serie A : Mario Pasalic è ancora in forza al Chelsea, sballottato tra un prestito e l’altro, adesso potrebbe finire alla Fiorentina La Fiorentina ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il centrocampista ha già assaggiato il clima del campionato italiano con la maglia del Milan, adesso potrebbe tornare in Serie A con la divisa della Viola. Per quanto concerne il centrocampista croato, si parla di una trattativa sulla base di un prestito con ...

Calciomercato Fiorentina : Laurini verso il Laganes : Vincent Laurini si prepara a lasciare Firenze e la Fiorentina, per approdare in Spagna e giocare nella Liga. Il difensore francese, ex Empoli, è pronto all’accordo con il Leganes, club madridista, che è disposto a investire un paio di milioni per il cartellino del giocatore, facendogli firmare un contratto quadriennale da 600 mila euro a stagione. Laurini, classe 1989, nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze, dopo avere ...

Calciomercato Fiorentina - ecco Pjaca : tutti i dettagli dell’affare : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ad un passo dal colpo Pjaca, una trattativa molto importante per il tecnico Stefano Pioli. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da titolare, Juventus e Fiorentina sarebbero in procinto di giungere ad un accordo, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il calciatore invece, pronto un ...

Calciomercato Fiorentina - obiettivo Pasalic per il centrocampo : FIRENZE - La Fiorentina ha bisogno di un tassello in mezzo al campo, dopo l'addio di Badelj e quello quasi certo di Cristoforo . Fermo l'interesse per Soucek dello Slavia Praga e per Grassi riscattato ...

Calciomercato Fiorentina - il colpo ad un passo : Pjaca ha detto sì : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, la dirigenza viola ha intenzione di accontentare il tecnico Stefano Pioli, novità molto importanti per quanto riguarda l’attacco. Secondo la ‘rosea’ Marko Pjaca avrebbe dato l’ok al trasferimento alla Fiorentina, adesso manca solo l’accordo con la Fiorentina, si lavora per un prestito con diritto di riscatto a 20-25 ...