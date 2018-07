Calciomercato | con Cristiano Ronaldo | che Juventus sarebbe?

Calciomercato Inter - ufficiale l'acquisto di Lautaro Martinez : contratto quinquennale per l'argentino : Giornata di ufficialità in casa Inter , il club nerazzurro infatti ha reso noto con un comunicato l'acquisto di Lautaro Martinez . Operazione conclusa già da tempo quella relativa all'attaccante ...

Calciomercato Juventus - conti alla mano : Cristiano Ronaldo è possibile? : Questa è l'unica notizia certa come riporta Sky Sport. Un eventuale arrivo del portoghese a Torino costerebbe alle casse bianconere, tra cartellino e stipendio, circa 400 milioni di euro. Una cifra ...

Calciomercato Inter - contatto con l'agente di Darmian. Per Malcom non c'è l'intesa col Bordeaux : Nainggolan, de Vrij, Asamoah ma non solo, continua il lavoro dell'Inter sul mercato. Sempre a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, la società ...

Calciomercato Inter - si tenta la beffa alla Juve : contatto per Darmian : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo dopo aver chiuso il colpo Nainggolan ha intenzione di completare la difesa. Mossa importante nelle ultime ore per il ruolo di terzino destro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatto con l’agente di Matteo Darmian, lo United continua a chiudere 20 milioni di euro, il calciatore è nel mirino anche nella ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

Calciomercato Manchester City - accordo con il Leicester per Mahrez : 68 milioni il costo dell'operazione : Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester , secondo quanto ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - cresce l'ottimismo : ecco perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

Calciomercato Genoa - duello per l’attacco con il Cagliari : Calciomercato Genoa – Prende il via il valzer di attaccanti nel campionato di Serie A e che è pronto ad infiammare il mercato estivo. Un calciatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione del torneo di Serie B è l’attaccante del Cittadella Christian Kouamé, classe 1997 e pronto al salto di categoria. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è inserito il Genoa, contatti nelle ultime ore per provare ...

Calciomercato Parma - in arrivo Sepe dal Napoli : agli azzurri anche una contropartita tecnica : Il club emiliano avrà Luigi Sepe dal Napoli, percorrerà la strada inversa Frattali che farà il terzo portiere dietro Meret e Karnezis Procede spedita la trattativa per il passaggio di Luigi Sepe dal Napoli al Parma, incontro positivo nella serata di ieri tra le parti che hanno compiuto passi importanti verso la fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a 5.5, con la ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : Juventus su Morata - la Lazio non fa sconti : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Fiorentina - è ufficiale l’acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe ’99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo del portiere francese Alban-Marc Lafont in arrivo dal Tolosa. Classe 1999, Lafont è nato a Ouagadougou, in Burkina Faso, naturalizzato francese con la Nazionale Under 20 transalpina ha collezionato 3 presenze. Il calciatore ha firmato un ...