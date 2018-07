Calcio | si sono chiusi ieri gli ottavi di finale dei Mondiali Passano Inghilterra e

Calciomercato Torino - arriva Izzo : “sono molto felice” : E’ il difensore Armando Izzo il primo acquisto del Torino. Il giocatore è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Caselle per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club granata. Al Genoa, dove ha disputato le ultime stagioni, dovrebbe andare una cifra di circa 10 milioni di euro “Sono felice, emozionato e carico”, dice al suo arrivo all’aeroporto il giocatore, che in granata ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sono 2 i motivi che spingono CR7 in bianconero : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:39:00 GMT)

Giappone - meglio un’orgogliosa sconfitta che un pareggio disonorevole : il principio dell’Harakiri applicato al Calcio : Il Giappone prima si fa rimontare clamorosamente dal Belgio, poi preferisce la sconfitta ad un disonorevole pareggio: il principio dell’Harakiri applicato al calcio Prima Haraguchi, poi Inui, succede tutto dal 48′ al 52′. Bastano 4 minuti al Giappone per firmare un doppio vantaggio storico sul Belgio. La nazionale nipponica accarezza i quarti di finale, un traguardo storico. È successo nei manga e negli animi, in quello ...

Calciomercato - il Bayern Monaco presenta il nuovo allenatore Kovac : 'Sono tornato'. C'è anche Gnabry : "Sono stato via per un po', ma ora sono tornato". Inizia con queste parole la conferenza stampa di presentazione di Niko Kovac, nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il croato aveva infatti indossato la ...

Mondiali - la clamorosa “gufata” di Fassino alla Germania : “nel Calcio sono grandi grazie allo ius Soli - l’Italia prenda esempio da loro” : Mondiali– “L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali? Il nostro calcio va rinnovato. Ricordo che una delle cose che ha favorito il rinnovo del calcio tedesco, dopo una crisi molto dura, è stata la legge sulla cittadinanza che Schröder approvò. Non voglio mescolare calcio con politica, ma dico che lo Ius Soli può contribuire a questa innovazione”. Lo aveva dichiarato in novembre a Omnibus l’ex sindaco Pd di Torino, Piero Fassino, ...

Halilovic al Milan/ Calciomercato - visite mediche terminate : "Sono felice" : Milan, Halilovic colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Mondiali 2018 - i campioni ci sono - i grandi tecnici no : il Calcio è rimasto senza idee. Conseguenze? Lo spettacolo è mediocre : Non mancano i grandi calciatori, ma i grandi allenatori: il calcio mondiale è rimasto senza idee. Brutte partite, risultati striminziti, big in sofferenza e ad un passo dell’eliminazione. Numeri alla mano, l’inizio dei Mondiali di Russia 2018 non è stato proprio entusiasmante (soltanto il gruppo di Panama, che da sola ha incassato 9 reti in 2 match, ha raddrizzato la media gol che altrimenti sarebbe stata la più bassa di sempre). Il problema, ...

In Thailandia 12 ragazzi di una squadra di Calcio e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta : Dodici giocatori di una squadra di calcio giovanile e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta nella provincia di Chiang Rai, nell’estremo nord della Thailandia. I ragazzi hanno tra gli 11 e i 16 anni, mentre l’allenatore ne ha The post In Thailandia 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore sono probabilmente intrappolati in una grotta appeared first on Il Post.

Calciomercato Roma - i giallorossi sono uno spettacolo : altro innesto per il futuro - Monchi show : Calciomercato Roma – La Roma è letteralmente scatenata sul mercato, il club ha già messo a segno colpi importanti sia in entrata che in uscita ed adesso si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Secondo quanto riporta Skysport, si appresta a completare l’acquisto del difensore classe 2000 del Lens, William Bianda. Il difensore francese firmerà un contratto di 5 anni e la Roma pagherà 4 milioni per portarlo ...

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : 'Sono qui per vincere tanti trofei' : Il Calciomercato della Juventus prende decisamente sostanza. Dopo Caldara, Spinazzola e Perin è arrivato anche il quarto acquisto per i bianconeri. Nella mattinata del 21 giugno è stato ufficializzato Emre Can, accolto in grande stile al J Medical da tanti tifosi. Una trattativa andata in porto dopo parecchi mesi, messa in piedi pazientemente dalla dirigenza della società campione d'Italia. Contratto fino al 2022 Intorno alle 10:00 del 21 giugno ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

Perché certi paesi sono così forti a Calcio : L'Economist ha provato a rispondere con un po' di dati: c'entrano ricchezza e passione per il calcio, ma ci sono anche cose che si possono insegnare The post Perché certi paesi sono così forti a calcio appeared first on Il Post.