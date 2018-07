“Brennero blindato” | la mossa di Vienna fa infuriare l’Italia 

lastampa

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il compromesso raggiunto in extremis tra la Cdu di Angela Merkel e il partito fratello bavarese della Csu di Horst Seehofer ha fatto rientrare per il momento il rischio di una crisi di governo in Germania ma non ha accantonato tutte le incognite attorno alla spinosa questione migratoria. La decisione da parte della Grosse Koalition di creare «centr...