Bosch | un anno di successi | anche nell’e-bike

gqitalia

: UN ALTRO ANNO POSITIVO PER BOSCH ITALIA CHE RAGGIUNGE 2,5 MLD DI EURO - ferrnews : UN ALTRO ANNO POSITIVO PER BOSCH ITALIA CHE RAGGIUNGE 2,5 MLD DI EURO - NewspressItalia : Bosch : UN ALTRO ANNO POSITIVO PER BOSCH ITALIA - stockarredo : Soffiatore Bosch PHG 600-3 Da fallimento soffiatore Bosch mod. PHG 600-3 usato - in ottime condizioni Completo di… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il colosso tedesco, in Italia dal 1904, continua la sua scalata:Italia e chiude il 2017 con un fatturato di 2,5 miliardi + 6% circa rispetto all’precedente. Risultato in linea con quanto realizzato dal Grupponel mondo e che assegna all’Italia il ruolo di uno dei più importanti mercati a livello globale. Nello specifico, il settore di business Mobility Solutions ha dato un considerevole apporto al settore, che raggruppa il business legato a componenti e tecnologie forniti alle case automobilistiche e motociclistiche, il business relativo a ricambi e attrezzature per officine, i servizi legati alla mobilità del settore automotive e i motori per e. LaSystems, nata nel 2009 come una start-up all’interno del Gruppo, si è trasformata in pochi anni in uno dei leader mondiali nella produzione di componenti per e. Ad oggi oltre 70 marchi di ...