Borse europee chiudono deboli : Le Borse europee chiudono deboli, in una giornata priva del riferimento di Wall Street, chiusa per la festività del 4 luglio.A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,36%, lo spread tra Btp e Bund è in ...

Riflessive le Borse europee senza il faro di Wall Street : Teleborsa, - borse europee attorno alla parità , senza l'indicazione di Wall Street rimasta chiusa per la festa dell'Indipendenza. Sullo sfondo restano i timori di una guerra commerciale a livello ...

Borse europee poco mosse - soffre settore chip : Teleborsa, - I principali mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta con indici poco mossi e con l'umore degli investitori innervosito dai rinnovati timori sul commercio globale che ...

Le Borse europee positive su compromesso in Germania - Milano +1 - 57% : Le borse europee chiudono la seduta in buon rialzo, rassicurate dall'esito positivo della crisi politica in Germania sulla questione dei migranti, che scongiura il rischio di caduta del governo ...

Seduta euforica per Milano e per le Borse europee : In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l'accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi politica

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 58% : 10.03 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo archiviando i timori per la tenuta dell'esecutivo in Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,58% a 21.550 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 230 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,62%. Londra +0,54%, Parigi +0,51% e Francoforte +0,72%. Euro a 1,1648 dollari e 129,251 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee deboli - crollo di Playtech dopo il warning : L'instabilità politica in Germania e le "solite" tensioni commerciali penalizzano i listini europei in avvio di ottava , e di trimestre, . Il Ftse100 ha segnato un rosso dell'1,17% fermandosi a 7.547,85 punti, il ...

Borse europee deboli in avvio di seduta - spread in rialzo : Mercati azionari europei negativi in avvio di seduta: questa la reazione alla situazione politica in Germania e ai cali pesanti delle piazze asiatiche stamane: Tokyo -2,2%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,50%.Francoforte -1,25%, Parigi -1,27%, mentre Londra apre la giornata con un -0,...

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Piazza Affari e Borse europee attese in ribasso in avvio su tensioni commerciali e politiche : A questo scenario già teso, si aggiunge in Europa la crisi governativa in Germania, con la cancelliera Angela Merkel al centro delle polemiche per la sua politica migratoria in Europa. Secondo alcune ...

Rimbalzi per le Borse europee - Francoforte +1 - 07% : Milano, 29 giu. , askanews, Chiusure positive per le principali Borse europee protagoniste di Rimbalzi dopo le recenti perdite, spinte anche dall'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti ...