Borsa | Milano chiude in calo -0 | 36%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 36% - Moncler a -3 - 62% (4 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari non avrà il riferimento di Wall Street, chiusa per la festa dell'indipendenza degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Milano prosegue in rosso : ANSA, - Milano, 4 LUG - La Borsa di Milano, -0,28%, prosegue la seduta in terreno negativo in attesa dell'arrivo dei dazi imposti dagli Stati Uniti su 34 miliardi di dollari di beni cinesi. In ...

Borsa : Europa in ordine sparso - Milano piatta con St - -2 - 6% - che soffre : Gli analisti di Mediobanca Securities sottolineano che la Coppa del mondo sta registrando risultati di audience oltre le attese, il che condiziona positivamente la pubblicita'. In rialzo anche ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Stm a -2 - 2% - Mediaset a +1 - 7% (4 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari non avrà il riferimento di Wall Street, chiusa per la festa dell'indipendenza degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:44:00 GMT)

Borsa : Europa debole in avvio - a Milano - -0 - 16% - bene i titoli oil : ...8% per Longino&Cardenal , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 04 lug - Segno meno in avvio per le Borse europee che ieri avevano preso fiato con il distendersi della crisi politica in Germania. I ...

Borsa : compromesso tedesco da' fiato agli indici - Milano la migliore - +1 - 6% - : Ko Recordati e Mediaset. Rimbalzo Tim. Spicca Juventus , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 03 lug - Rientra la crisi politica in Germania e le Borse europee mettono a segno un recupero dopo il brutto inizio di settimana. Con le tlc e le utility a guidare i rialzi e i petroliferi accesi dalla fiammata del greggio Wti ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 57% - Telecom Italia a +3 - 31% (3 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +4 - 3% - Recordati a -3 - 6% (3 luglio 2018) : Borsa Italiana news. oggi Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Borsa - Milano capofila di risalita Ue +1 - 66% - spread cala a 230 : Roma, 3 lug. , askanews, Milano capofila in Europa nella risalita apparentemente innescata dall'accordo in Germania che ha salvato il governo di Angela Merkel. Dopo nuocvi cali brevemente visti in ...