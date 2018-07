Bologna | rider licenziato con un messaggio sull' app | si era iscritto al sindacato

Il governo e i rider - Di Maio guardi alla Carta di Bologna : Sono lieto che il ministro Di Maio abbia deciso di inaugurare il suo dicastero occupandosi di questo tema perché "simbolo" della precarizzazione del mondo di lavoro. Ma se davvero vogliamo affrontare ...

Il governo e i rider - Di Maio guardi alla Carta di Bologna : Al direttore, leggo sempre con molta attenzione i contributi sul Foglio, riconoscendo una particolare attenzione che il suo giornale ha voluto dedicare alla materia dei rider e al tema della gig economy. Mi auguro che raccontare la genesi della “Carta di Bologna”, le sue disposizioni e le azioni che

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Bologna - il sindaco Merola : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider'. Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Rider - a Bologna la prima carta dei diritti : il 31 si firma : ... a Bologna la prima carta dei diritti: il 31 si firma di Redazione online Lombardo: «Negoziazione difficile, il testo finale tiene in equilibrio la crescita dell'economia digitale e la tutela dei ...