Bologna | completato l’affare Di Francesco-Falcinelli | uno scambio che ha dell’assurdo

sportfair

: RT @Acquanetwork: - 7 giorni Manca una settimana all'ultima tappa di #wave2summit di Bologna. Per partecipare, ma non hai ancora completat… - StudioCassinis : RT @Acquanetwork: - 7 giorni Manca una settimana all'ultima tappa di #wave2summit di Bologna. Per partecipare, ma non hai ancora completat… - Acquanetwork : - 7 giorni Manca una settimana all'ultima tappa di #wave2summit di Bologna. Per partecipare, ma non hai ancora com… - pob4850 : @antoniopolito1 fra poco potrà aggiungere Bologna e l'intera Emilia Romagna così il grande disegno renzino sarà completato -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Di, affare ufficializzato oggi dae Sassuolo, unoche lascia un po’ perplessi i tifosi bolognesi Di, è fatta per lotra attaccanti die Sassuolo. L’affare è andato in porto sulla base di unoalla pari, senza alcun conguaglio economico. Un trasferimento che, a nostro parere, pende leggermente in favore dei neroverdi. Abbastanza incomprensibile infatti la scelta del, di privarsi di un calciatore più giovane di, più talentuoso, più duttile ed in rampa di lancio, finito anche nel mirino della Nazionale. Insomma, di primo acchito sembra unoun po’ squilibrato, con tutto il rispetto per, il quale sembra un po’ il clone di Destro…L'articolol’affare Di: unoche ha dell’assurdo ...