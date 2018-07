Boeri sui migranti e gli avvelenamenti ad Amesbury

Boeri : «Sui migranti bisogna dire la verità - senza quelli regolari non c'è futuro per il nostro welfare» - I veri numeri dei migranti : Tito Boeri tiene il punto. Il sistema pensionistico e di welfare non può fare a meno degli immigrati per incamerare le risorse con cui pagare le prestazioni a tutti gli italiani. Il presidente dell'...