Boeri | senza i migranti pensioni a rischio

Boeri : «Senza migranti welfare a rischio» Salvini : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno.

Boeri : "Immigrati sovrastimati - è disinformazione | Pensioni - il sistema non regge senza nuovi ingressi" : "Gli italiani sottostimano la quota dipopolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati edi persone con meno di 14 anni" ha detto Boeri che ha lanciato l'allarme sui rischi per le Pensioni se diminuisce il flusso dell'immigrazione

Boeri : «Sui migranti bisogna dire la verità - senza quelli regolari non c'è futuro per il nostro welfare» - I veri numeri dei migranti : Tito Boeri tiene il punto. Il sistema pensionistico e di welfare non può fare a meno degli immigrati per incamerare le risorse con cui pagare le prestazioni a tutti gli italiani. Il presidente dell'...

Boeri : «Sui migranti diciamo la verità Senza quelli regolari a rischio il welfare» : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno.

Boeri : «Sui migranti diciamo la verità Senza i regolari a rischio il welfare» Live : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno.

Boeri : «Sui migranti diciamo la verità. Senza quelli regolari a rischio il welfare» : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno.

Senza immigrati niente pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Salvini attacca Boeri : “Dice che senza migranti sarebbe un disastro? Fenomeno - anche all’Inps c’è tanto da cambiare” : “L’immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste ‘risorse’ che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perché c’è ancora qualche Fenomeno, penso anche al presidente dell’Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da ...

Tito Boeri : "Senza l'apporto dei migranti il sistema delle pensioni non regge" : Senza l'apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema, "serissimo", non si porrà tra 10 anni ma è immediato. A lanciare l'allarme il presidente dell'Inps Tito Boeri, dal palco del Festival del Lavoro, dove poco prima aveva preso la parola proprio il ministro degli Interni Matteo Salvini, il quale dopo il monito del numero uno dell'Inps, va all'attacco in un tweet: "La riduzione dei flussi migratorì ...