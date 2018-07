Boeri | «Più migranti per pagare pensioni» La risposta di Salvini | «Vive su Marte»

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Boeri : «Più immigrati per i lavori che italiani non vogliono fare». Salvini : «Sta su Marte» : L’Istituto nazionale di previdenza è preoccupato per le ultime stime sulla maggiore spesa pensionistica che si innescherebbe con gli annunciati interventi di “superamento della riforma Fornero” che passano dalla cosiddetta “quota 100”. Povertà, Reddito di Inclusione sotto finanziato. Sulla tutela dei rider, Boeri dice che «serve il cesello, non l’accetta»....

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso della sua relazione in Parlamento per presentare il rapporto annuale d...

Boeri al Festival del lavoro : "Quota 100 aumenta spesa - più pensionati e meno lavoratori" : Milano, 29 giu. (Labitalia) - Quota 100 per il sistema delle pensioni "aumenta di molto la spesa pensionistica, ha effetti destinati a trascinarsi nel tempo e peggiora il rapporto tra pensionati e lavoratori". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, al Festival del lavoro a Milano sull'impa

