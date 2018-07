Boeri | «Pensioni | immigrati necessari Con la stretta aumentano i clandestini»

Salvini a Boeri : 'Gli immigrati pagano le pensioni agli italiani? Ma basta!' - : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

Boeri : "Il calo degli immigrati è un problema per le pensioni" : Serve più immigrazione per pagare le pensioni, pena il rischio di un crac del sistema. Intervenendo ieri al Festival del lavoro, a Milano, il presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha spiegato che un ...

Tito Boeri : "Senza l'apporto dei migranti il sistema delle pensioni non regge" : Senza l'apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema, "serissimo", non si porrà tra 10 anni ma è immediato. A lanciare l'allarme il presidente dell'Inps Tito Boeri, dal palco del Festival del Lavoro, dove poco prima aveva preso la parola proprio il ministro degli Interni Matteo Salvini, il quale dopo il monito del numero uno dell'Inps, va all'attacco in un tweet: "La riduzione dei flussi migratorì ...