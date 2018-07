Boeri | ' Pensioni | immigrati necessari Con la stretta aumentano i clandestini'

Senza immigrati niente pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Boeri : "Il calo degli immigrati è un problema per le pensioni" : Serve più immigrazione per pagare le pensioni, pena il rischio di un crac del sistema. Intervenendo ieri al Festival del lavoro, a Milano, il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha spiegato che un ...

Tito Boeri : "Senza l'apporto dei migranti il sistema delle pensioni non regge" : Senza l'apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema, "serissimo", non si porrà tra 10 anni ma è immediato. A lanciare l'allarme il presidente dell'Inps Tito Boeri, dal palco del Festival del Lavoro, dove poco prima aveva preso la parola proprio il ministro degli Interni Matteo Salvini, il quale dopo il monito del numero uno dell'Inps, va all'attacco in un tweet: "La riduzione dei flussi migratorì ...

Pensioni - Salvini contro Boeri : “Riduzione degli immigrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” : Giusto giovedì l’Ufficio parlamentare di bilancio lo ha ricordato con un report ad hoc: un calo degli arrivi di migranti comporta problemi per i conti italiani, perché gli immigrati che lavorano e pagano i contributi ci aiutano a pagare le Pensioni. Ora che a ripeterlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva l’altolà del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la ...

Boeri (Inps) : pensioni a rischio senza gli immigrati : Sul tema immigrati interviene oggi, per quel che è di sua competenza, il presidente dell’Inps Tito Boeri che avverte la politica: ridurre drasticamente i flussi migratori è un problema "serissimo" per il sistema previdenziale italiano. Intervenuto al Festival del Lavoro a Milano Boeri stamattina ha spiegato che "gli scenari più preoccupanti per quanto riguarda la nostra spesa pensionistica futura sono quelli che prevedono una forte riduzione ...