Boeri | «La stretta sull' immigrazione aumenta i clandestini»

Boeri : “Immigrati sovrastimati - la stretta aumenta i clandestini”. “Pensioni? Quota 100 costa fino a 20 miliardi” : “Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni e i costi della Quota 100 proposta dal governo Lega-M5s: “costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito 750mila pensionati in più”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”. ...