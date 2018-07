Boeri | “Immigrati sovrastimati | la stretta aumenta i clandestini” “Fornero? Impossibile

ilfattoquotidiano

: Secondo Boeri, presidente dell'Inps, la 'riduzione dei flussi migratori” è preoccupante, perché sono gli immigrati… - matteosalvinimi : Secondo Boeri, presidente dell'Inps, la 'riduzione dei flussi migratori” è preoccupante, perché sono gli immigrati… - Agenzia_Ansa : #Pensioni: #Boeri, riduzione immigrati problema serissimo. Sistema non è in grado di adattarsi al calo dei contribu… - fattoquotidiano : Pensioni, Salvini contro Boeri: “Riduzione degli immigrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Gli immigrati sono, lai clandestini”. E sulle pensioni: “tornare indietro del tutto dalla legge Fornero“. Il presidente dell’Inps Tito, intervenendo in occasione della relazione annuale alla Camera, ha affrontato alcuni dei tempi più caldi sul tavolo del governo. Sull’immigrazione, tema per il quale si è già più volte scontrato con il vicepremier della Lega, ha dichiarato: “Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di persone con meno di 14 anni(…). La deviazione fra percezione e realtà è molto più accentuata che altrove. Non sono solo pregiudizi. Si tratta di vera e propria disinformazione”. Così il presidente dell’Inps, Tito. “Il nostro Paese ha bisogno dire l’immigrazione regolare”. Sono ...