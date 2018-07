Boeri | Immigrati sovrastimati | è disinformazione | Pensioni | il sistema non regge

PENSIONI E INPS/ Boeri : abbiamo bisogno degli immigrati. Quota 100 pura costa 20 miliardi : Da Tito Boeri e dall’INPS arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate sicuramente ad alimentare un ricco dibattito, specialmente sul ruolo degli immigrati(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Boeri : “Immigrati sovrastimati - la stretta aumenta i clandestini”. “Pensioni? Quota 100 costa fino a 20 miliardi” : “Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni e i costi della Quota 100 proposta dal governo Lega-M5s: “costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito 750mila pensionati in più”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”. ...

Pensioni - Boeri : «Servono più immigrati per i lavori che gli italiani non vogliono più fare» : L’Istituto nazionale di previdenza è preoccupato per le ultime stime sulla maggiore spesa Pensionistica che si innescherebbe con gli annunciati interventi di “superamento della riforma Fornero” che passano dalla cosiddetta “quota 100”. Povertà, ReI sotto finanziato. Sulla tutela dei rider, Boeri dice che «serve il cesello, non l’accetta»....

Senza immigrati niente pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Salvini a Boeri : 'Gli immigrati pagano le pensioni agli italiani? Ma basta!' - : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

Boeri : "Il calo degli immigrati è un problema per le pensioni" : Serve più immigrazione per pagare le pensioni, pena il rischio di un crac del sistema. Intervenendo ieri al Festival del lavoro, a Milano, il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha spiegato che un ...

