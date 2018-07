huffingtonpost

: RT @OGiannino: Pessimo avviso governativo di sfratto dall'#INPS per @Tboeri: i prepensionatori scassaconti in alleanza coi sindacati non gl… - GiovannaBarresi : RT @OGiannino: Pessimo avviso governativo di sfratto dall'#INPS per @Tboeri: i prepensionatori scassaconti in alleanza coi sindacati non gl… - HuffPostItalia : Boeri e i sindacati, un dialogo tra sordi - GraziaGio1 : RT @OGiannino: Pessimo avviso governativo di sfratto dall'#INPS per @Tboeri: i prepensionatori scassaconti in alleanza coi sindacati non gl… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Non c'è pace tra Titoe il sindacato. E non bastano i messaggi pro-migranti del Presidente Inps per rasserenare un clima che è sempre stato freddo. In occasione del rapporto annuale più denso di politica che di dati,ci prova a dissotterrare il calumet della pace. Parla di collaborazione proficua sul fronte della misurazione della rappresentanza effettiva delle organizzazioni, e della guerra totale ai contratti pirata, quelli che di fatto stanno sotto i minimi definiti dalla contrattazione di settore. Sicuramente un'apertura, una novità positiva, ma ancora insufficiente a ridurre gli attriti ormai sedimentati tra i due soggetti. Su una miriade di altri temi, tutti cruciali per i Confederali, il numero uno dell'Istituto segna un solco difficilmente colmabile. Due sentieri paralleli, che difficilmente potranno trovare un punto d'incontro."Sulle ...