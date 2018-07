Boeri contro Salvini e la riscossa europeista di Mattarella Di cosa parlare a cena

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Matteo Salvini contro Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

Taglio vitalizi - Boeri : "non è provvedimento simbolico"/ Scontro M5s-Casellati - Fico : "Camera va avanti sola" : Taglio vitalizi , Boeri : "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. Il M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...