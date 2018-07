Boeri | “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani non vogliono fare” 

lastampa

(Di mercoledì 4 luglio 2018) «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito, nel corso della sua relazione in Parlamento per presentare il rapporto annuale d...