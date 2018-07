Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori | ecco le FOTO dell’ex velina ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presto genitori : le prime foto del pancione : La notizia della gravidanza di Costanza Caracciolo e Cristan Vieri circola già da un mese, anche se la coppia non ha ancora dato l'annuncio ufficiale. Il settimanale Chi però è riuscito a immortalare l'ex velina in barca, sotto il sole della Sicilia, mentre sfoggiava un evidente rotondità. Come riportato dal Tgcom: "Non ci sono più dubbi, la cicogna è in volo e Christian Vieri diventerà ...

Vieri balla la Bobo Dance con la fidanzata Costanza Caracciolo (VIDEO) : Bobo Vieri sempre più mattatore sui social. L'ex calciatore, già protagonista del telegiornale da Formentera e delle sfide a footvolley tra Ibiza e Miami con altri colleghi, ha lanciato quello che potrebbe diventare il nuovo balletto dell’estate, ossia la Bobo Dance. Lo ha fatto pubblicando su Instagram un video in cui balla con la fidanzata Costanza Caracciolo. The Bobo Dance continues in Paris with Coco @costy_Caracciolo #BoboDance ...

Christian Vieri - la Bobo dance con Costanza Caracciolo diventa virale : Ogni estate ha il suo tormentone musicale e spesso e volentieri anche il suo balletto da riproporre in spiaggia e nei locali. Quest’anno il ‘coreografo’ d’eccezione è Christian Vieri, che sui social ha lanciato la #bobodance. Nulla di complicato, anzi, si tratta di una ‘danza’ che sfocia tranquillamente nel tamarro in villeggiatura a Milano Marittima. Tutto quello che bisogna fare infatti è muovere il braccio ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano?/ Lei sogna le nozze ma lui è “allergico”! : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano? Dopo la nascita del loro primo figlio lei sogna le nozze e profuma di fiori d'arancio ma lui è “allergico al tema!”.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Bobo Vieri-Costanza Caracciolo : sarà una bambina? : Dovrebbe essere rosa il fiocco che Christian Vieri e Costanza Caracciolo appenderanno fuori dalla loro porta. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Spy, infatti, la ex Velina sarebbe già al quinto mese di gravidanza e avrebbe di recente organizzato una cena per comunicare alle amiche che si tratta di una femminuccia e che probabilmente nascerà a settembre. Di ufficiale però non c’è ancora nulla: la coppia, infatti, per adesso preferisce ...

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : aspetta una bambina da Bobo Vieri : Costanza Caracciolo è incinta di cinque mesi: l’ex Velina aspetta una bambina da Bobo Vieri Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri! Dopo le foto che mostravano un pancino sospetto, la conferma arriva dal settimanale Spy, che fornisce numerosi dettagli sulla gravidanza dell’ex Velina di Striscia la notizia. Costanza, da sempre grande amica di Federica […] L'articolo Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi: aspetta una bambina ...

Costanza Caracciolo-Bobo Vieri - è in arrivo un figlio? : Cicogna in arrivo per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri? Ad alimentare le voci, alcuni scatti dell’ex velina sulle spiagge di Portofino, dove ha sfoggiato forme morbide e un pancino sospetto. Le coppia aveva già provato ad avere un figlio lo scorso autunno, ma purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine: «È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci», hanno scritto i due rettificando le notizie che stavano uscendo con insistenza. ...