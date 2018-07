Blake Lively e Ryan Reynolds | ti amo perché mi fai ridere

Blake Lively fa sapere a Ryan Reynolds che vorrebbe tradirlo : ... con Anna Kendrick The post Blake Lively fa sapere a Ryan Reynolds che vorrebbe tradirlo appeared first on News Mtv Italia.

Chiudi gli occhi - il primo trailer del film di Blake Lively : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T12:57:44+00:00 ROMA – Arriva nei cinema l’11 luglio per Eagle Pictures Chiudi gli occhi, thriller psicologico diretto da Marc Forster che vede protagonista la star hollywoodiana Blake Lively (Paradise Beach: Dentro l’incubo, Adaline – L’eterna giovinezza, Cafè Society). Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e […] L'articolo Chiudi gli occhi, il primo trailer del film di ...

Blake Lively e Ryan Reynolds si trollano ancora su Instagram e scoppierai a ridere leggendo i loro commenti : LOL The post Blake Lively e Ryan Reynolds si trollano ancora su Instagram e scoppierai a ridere leggendo i loro commenti appeared first on News Mtv Italia.

«Chiudi gli occhi» : Blake Lively - fra cecità e paura. Il trailer in anteprima : Sin da quando era bambina, il mondo di Gina è una coltre buia, dove gli occhi vedono un solo colore: il nero. Colpa di un incidente stradale che l’ha resa cieca ma che non le ha impedito di vivere la propria vita e di trovare l’amore. Quello di James, l’uomo che ha sposato e di cui l’uno è il punto di riferimento dell’altra. Almeno fino all’intervento chirurgico che permette a Gina di riacquistare la vista e ...

Blake Lively è incinta? : Puzza di bufala il presunto scoop firmato Ok! Magazine, secondo cui Blake Lively sarebbe nuovamente incinta. Tutta colpa, si fa per dire, di un enorme fiocco bordeaux sfoggiato in vita sul red carpet della premiere losangelina di Deadpool 2, cinecomic trainato dall'amato Ryan Reynolds, suo sposo dal 2012 nonché già padre di Inez Reynolds e James Reynolds.Se confermata, sarebbe quindi la 3° gravidanza per l'ex diva di Gossip Girl. Appena ...

Blake Lively : si è portata da sola all’ospedale quando doveva partorire : Ryan Reynolds? Era sul sedile passeggero The post Blake Lively: si è portata da sola all’ospedale quando doveva partorire appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively e Ryan Reynolds : il significato dietro al nome della figlia James ti farà commuovere : Ecco perché le hanno dato un nome maschile The post Blake Lively e Ryan Reynolds: il significato dietro al nome della figlia James ti farà commuovere appeared first on News Mtv Italia.

Ryan Reynolds : la regola che l’attore e Blake Lively si sono dati per far funzionare il loro matrimonio : Svelato il segreto The post Ryan Reynolds: la regola che l’attore e Blake Lively si sono dati per far funzionare il loro matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Deadpool 2 - Ryan Reynolds e Blake Lively insieme sul red carpet alla première di New York : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T15:17:05+00:00 ROMA – La coppia più bella di Hollywood è tornata a splendere su un nuovo red carpet: quello di Deadpool 2. Sono Ryan Reynolds e Blake Lively che hanno catturato tutti i flash alla première newYorkese del film. Elegantissimi e complici, Ryan e Blake sono apparsi di nuovo insieme dopo […] L'articolo Deadpool 2, Ryan Reynolds e Blake Lively insieme sul red carpet alla première di New York ...

Blake Lively : Ryan Reynolds le ha fatto uno scherzo anche quando era in sala parto : Ma quella volta non si è messa a ridere The post Blake Lively: Ryan Reynolds le ha fatto uno scherzo anche quando era in sala parto appeared first on News Mtv Italia.

Met Gala 2018 : Blake Lively - per Internet è lei la meglio vestita : DIAMO A LEI LE REDINI DEL MONDO INTERO #MetGala #BlakeLively pic.twitter.com/1VlLo376aC " Sara Screpanti , @Sarascrep23, 8 maggio 2018 #BlakeLively con questo vestito HA VINTO TUTTO NELLA VITA. #...

Blake Lively cancella dai social Ryan Reynolds - ma… : Se l’obiettivo era creare il panico tra i fan, la missione può considerarsi riuscita. Blake Lively ha mandato in tilt i suoi oltre 20 milioni di follower quando all’improvviso – senza spiegazioni – ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto: niente più selfie, niente più immagini dai red carpet, via anche quelle col marito Ryan Raynolds e con i figli James e Ines. Inoltre ha pure azzerato i profili seguiti, tagliando ...

Blake Lively - scompare da Instagram - cancella tutti i post e smette di seguire il marito Ryan Reynolds : Blake Lively è scomparsa da Instagram. La storica attrice di Gossip Girl ha cancellato tutti i post dalla sua pagina personale e ha smesso di seguire tutti i suoi following, anche suo marito Ryan Raynolds. Niente più selfie, scatti dai red carpet e foto di famiglia. Una pagina vuota. I suoi oltre 20,4 milioni di follower sono impazziti "What Happened to Blake?", hanno iniziato a chiedersi. La risposta è presto arrivata. prosegui la ...

Ryan Reynolds - Blake Lively smette di seguirlo su Instagram : ecco la reazione dell’attore : Nel suo inconfondibile stile The post Ryan Reynolds, Blake Lively smette di seguirlo su Instagram: ecco la reazione dell’attore appeared first on News Mtv Italia.