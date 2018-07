Bio | sequestrate più di 100 tonnellate di cibo irregolare

Blitz contro il falso Bio : sequestrate 15 tonnellate di alimenti in tutta Italia : I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno eseguito verifiche in 45 aziende per arginare il fenomeno del falso bio. Nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, sotto sequestro 63 confezioni di frutta secca ed erbe aromatiche dichiarate bio e 22 fra baccalà, sardine e alici biologiche, riportanti indicazioni difformi alle norme di specie. All’Aquila i militari del reparto speciale hanno sequestrato 381 uova biologiche per le quali non ...

