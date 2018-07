Biglietti gratuiti Aqualandia per 29° anniversario | la bufala WhatsApp del 4 luglio

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Oggi 4ha iniziato a diffondersi suun messaggio che offre 52018, dispensati in omaggio a 500 famiglie per festeggiare il 29°del parco acquatico situato nel comune di Jesolo.Si può parlare di? Certo che sì! Proprio come già successo tante volte in passato (ultimamente proprio col parco di divertimenti Gardaland, oltre che con catene che promettevano buoni spesa di qualche centinaio di euro presso grandi catene di consumo, come MediaWorld, Ikea, Decathlon, Conad, H&M ed altri ancora), siamo in presenza dell'ennesima truffa, che per l'occasione (visto l'aumento delle temperature medie dell'ultimo periodo per l'avvento della stagione estiva) ha coinvolto il noto parco acquatico inaugurato nel 1989 in provincia di Venezia.Il trend del momento conferma il rapido diffondersi della catenacirca i...