Beppe Fiorello risponde su Tutto il mondo è paese e assicura la messa in onda | le

optimaitalia

: #BeppeFiorello risponde su #Tuttoilmondoèpaese e assicura la messa in onda: le polemiche si placheranno? #lucano - OptiMagazine : #BeppeFiorello risponde su #Tuttoilmondoèpaese e assicura la messa in onda: le polemiche si placheranno? #lucano - Shut_up666 : RT @ErBibbitaro: A settembre su Rai uno la fiction 'le quattro quattrocentometriste nere' interpretate tutte da Beppe Fiorello. - ginolat76 : RT @ErBibbitaro: A settembre su Rai uno la fiction 'le quattro quattrocentometriste nere' interpretate tutte da Beppe Fiorello. -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) E alla fine è toccato ascendere in campo per cercare di arginare le polemiche legate ail, il film movie girato in Calabria, a Riace, e con protagonista proprio l'attore siciliano. La polemica è nata ormai qualche giorno fa quando, tra le fiction inserite nel palinsesto Rai per la prossima stagione televisiva, mancava all'appello proprio quella sul sindaco Mimmo Lucano.Il film tv diretto da Giulio Manfredonia e prodotto da Rai Fiction sarebbe dovuto andare ina febbraio ma, probabilmente non la vedremo neanche in autunno e questo ha creato un vero e proprio polverone visto che lo stesso primo cittadino, qualche settimana fa, aveva chiesto lumi alla Rai portando alla luce un'interrogazione parlamentare legata alle indagini che lo vedevano coinvolto.Il famoso modello di accoglienza di Riace, su cui il film tv si basa, è al centro di alcune ...