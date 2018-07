Beni confiscati alla criminalità | 52 manifestazioni di interesse | i dettagli

Beni per 70mln confiscati a manager : 17.34 confiscati Beni per circa 70 mln all' imprenditore e manager della comunicazione Faustino Giacchetto,già condannato nel processo "Ciapi", dall'ente di formazione della Regione Sicilia utilizzato per drenare risorse pubbliche. Giacchetto,su cui hanno indagato il pm Pierangelo Padova e il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, viene ritenuto socialmente pericoloso per i fatti avvenuti dal 2006 in poi. Giacchetto avrebbe messo ...

Cesarò - ME - : confiscati Beni - per un valore di ' 300.000 - 00 ad un esponente di spicco del clan Ercolano-Santapaola : Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 giugno 2018, in provincia di Messina e Catania, i Carabinieri della Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale di Catania, congiuntamente ai ...

Roma - il piano dei poliziotti corrotti : 'Gestiamo noi i Beni confiscati' : Uno dei progetti, già avviati, era riuscire ad aggirare le regole previste per i beni confiscati. E arrivare alla sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Dove Simona Amadio, la cancelliera della ...

Roma - scacco al clan Fasciani : confiscati Beni per 18 milioni - : I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti ...

Ostia - confiscati Beni per 18 - 5 milioni di euro al clan Fasciani - : Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. ...

Ostia - confiscati Beni per 18 - 5 milioni di euro al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per 18,5 milioni di euro al clan Fasciani Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. Entrambi sono stati sottoposti a sorveglianza speciale per 4 ...

Ostia - confiscati Beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani : Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani Continua a leggere L'articolo Ostia, confiscati beni per oltre 18 milioni al clan Fasciani proviene da NewsGo.

Roma - scacco al clan Fasciani : confiscati Beni per oltre 18 mln : Roma, 22 giu. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Medusa', i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un decreto di confisca per oltre 18 milioni di euro ...

Roma. Ostia - confiscati Beni a esponenti di un clan : Roma. Ostia, confiscati beni a esponenti di un clan – Otto società, una ditta individuale, 12 unità immobiliari, un terreno, rapporti bancari postali, assicurativi e azioni: è’ un “tesoro” da 18 milioni e mezzo di euro quello confiscato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell’operazione “Medusa” a due esponenti di spicco del clan mafioso Fasciani, attivo tra Roma e Ostia. Il decreto ...

Colpo all'impero economico del clan Fasciani ad Ostia : confiscati Beni per 18 milioni di euro : Secondo la guardia di finanza "ne è derivato un vero e proprio 'inquinamento' dell'economia legale del litorale, attuato sfruttando consapevoli 'prestanome' che sono stati posti formalmente a capo di ...

Andria - confiscati Beni per 30 Mln euro : 7.05 I Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscato beni per circa 30 mln di euro a Giuseppe Stallone, 78enne di Andria, pluripregiudicato condannato per il sequestro,nel 1984, dell'imprenditore bresciano, Pietro Fenotti, per la cui liberazione fu pagato un riscatto di 10 miliardi di lire. I militari hanno confiscato l'intero capitale della società Castel del Monte Garden S.r.l, una lussuosa sala ricevimenti, 26 appartamenti e ...

Roma - via libera a primo regolamento su Beni confiscati alle mafie : Roma, via libera a primo regolamento su beni confiscati alle mafie Roma, via libera a primo regolamento su beni confiscati alle mafie Continua a leggere L'articolo Roma, via libera a primo regolamento su beni confiscati alle mafie proviene da NewsGo.

Beni confiscati - Roma ha il suo primo regolamento : nel testo anche le proposte delle reti sociali : Roma ha da oggi il primo regolamento per la gestione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata . Mentre il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dal ministro Matteo ...

Roma - approvato regolamento per la gestione dei Beni confiscati alle mafie : Roma ha finalmente il suo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dove si parla di “giustizia sociale”, “accoglienza integrata” (migranti e diritti all’abitare) ed esclude, se non in via residuale, l’intervento dei privati. Un testo che ha recepito in extremis, attraverso un maxi-emendamento firmato dalla stessa presidente della Commissione capitolina Patrimonio e Politiche Abitative, Viviana Vivarelli – ...