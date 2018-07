Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a Ibiza ma da separati

GOSSIP/ Belen conferma il momento difficile con Iannone : 'Ho bisogno di riservatezza' : Da settimane il GOSSIP sta concentrando la sua attenzione sul rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, alle prese con quella che in molti considerano una crisi insanabile. La showgirl argentina era stata vista e fotografata insieme al suo ex compagno Fabrizio Corona e il fatto non sembra essere andato giù al pilota, tanto che da quel giorno le foto insieme alla sua fidanzata sono state rarissime. Le uniche immagini che ritraggono la coppia ...

Belen Rodriguez : "Iannone? In amore non so più cosa voglio" : Belen Rodriguez, presenza fissa di Balalaika, il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, sta vivendo un periodo piuttosto turbolento dal punto di vista sentimentale perché, al momento, non sa se il proprio futuro sentimentale è accanto ad Andrea Iannone.prosegui la letturaBelen Rodriguez: "Iannone? In amore non so più cosa voglio" pubblicato su Gossipblog.it 03 luglio 2018 15:15.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi : parlano gli amici : La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è al capolinea? È quello che afferma Oggi in edicola, riportando delle testimonianze di alcuni amici vicini alla coppia. La showgirl argentina ha ...

Belen RODRIGUEZ CONFERMA LA CRISI CON ANDREA IANNONE / "Non riesco a stare né con lui né senza di lui" : BELEN Rodrigue e ANDREA IANNONE sono davvero in CRISI: lo CONFERMA la showgirl argentina al settimanale Oggi, al quale ha parlato anche del rapporto con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone - le confidenze agli amici : «Tutta colpa di quelle otto ore» : La crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra ormai assodata. Sembra che la coppia non riesca a superare il malumore seguito all'incontro tra la showgirl argentina e l'ex Fabrizio...

Andrea Iannone rifatto? Cosa dice il chirurgo plastico sul fidanzato di Belen : Andrea Iannone si è rifatto? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato da Chi, il pilota fidanzato di Belen Rodriguez si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino, per la precisione labbra e zigomi...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone denunciato da un fotografo : "Mi ha minacciato e aggredito" : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello spiacevole episodio del quale si sarebbe reso protagonista a Ibiza Andrea Iannone. Secondo il settimanale Chi, il fidanzato di Belen Rodriguez dopo aver trascorso una serata in un locale esclusivo, sarebbe stato inseguito dai paparazzi mentre tornava a casa. Accorgendosi dell'inseguimento, il pilota di MotoGp sarebbe sceso dal veicolo sul quale viaggiava, avrebbe messo le mani al collo di un ...

ANDREA IANNONE DENUNCIATO PER RISSA/ Il racconto shock del paparazzo coinvolto : il pilota cambiato da Belen? : Belen Rodriguez e ANDREA IANNONE sopraffatti dallo stress, ecco cosa è accaduto alla coppia in vacanza in quel di Ibiza: il pilota di MotoGp e la furia contro i paparazzi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:13:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / "Distanza e tensione nella coppia a Ibiza" : la crisi continua? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la crisi continua? "Distanza e tensioni nella coppia anche ad Ibiza": cosa sta accadendo tra la showgirl e il pilota?(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Belen e Iannone felici a Ibiza? “Non è come sembra” - il retroscena pesantissimo. Quello che viene fuori è forse vergognoso : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si erano presi una pausa di riflessione. L’argentina aveva confermato la crisi spiegando: “Si tratta di un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare e mettermi in gioco, dedicando poi il poco tempo libero che mi resta a mio figlio, Santiago. Le pause fanno bene a tutte le coppie, è qualcosa di cui sono convinta. Non voglio creare rumors o fare polemica. Con Andrea siamo in pausa e credo ne valga ...

Belen e Iannone insieme - ma c’è tensione tra i due : i retroscena della serata : Belen e Iannone insieme per un aperitivo: la serata trascorre ma c’è tensione tra i due Tra Belen e Iannone la crisi è veramente acqua passata? Le ultime indiscrezioni emerse sul loro conto, fino ad ora, continuano ad essere spesso discordanti tra di loro. Alcuni, infatti, sarebbero pronti a scommettere che tra i due sia […] L'articolo Belen e Iannone insieme, ma c’è tensione tra i due: i retroscena della serata proviene da ...

Andrea Iannone - l'orrore sul suo volto : come l'ha voluto ridurre Belen Rodriguez : Anche i meno attenti al mondo del gossip si saranno accorti di quanto Andrea Iannone abbia dato una registrata a qualche tratto del suo volto. Il pilota di Motogp ha dato un ritocco alle labbra e sembra anche un po' agli zigomi. Avrà accontentato le richieste della fidanzata Belen Rodriguez? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato dal settimanale Chi, non ci sono dubbi. Il foto-confronto pubblicato da bitchyf.it è ...

“Ti ammazzo”. Andrea Iannone e Belen Rodriguez fuori controllo. Interviene la polizia e per il pilota sono guai seri : cosa è successo : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino hanno trascorso qualche giorno a Ibiza e la cosa ha scatenato i paparazzi, che se la sono vista brutta. Il primo ad arrivare nell’isola delle Baleari, secondo il racconto di “Chi” sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen con famiglia arrivata su volo privato che però ha alloggiato in una villa differente dal pilota, segno che il “periodo di pausa” in parte va avanti. Poi ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopraffatti dallo stress/ Le reazioni : la crisi è più profonda del previsto? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopraffatti dallo stress, ecco cosa è accaduto alla coppia in vacanza in quel di Ibiza: il pilota di MotoGp e la furia contro i paparazzi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:40:00 GMT)