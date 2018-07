sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018)Volley: numeri da record per ladiNumeri da record per la terzadeldiVolley: l’evento in programma ada venerdì 6 a domenica 8 luglio sispettacolare sia per l’eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l’elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla(72 maschili e 60 femminili): di queste, 48 maschili e altrettante femminili prenderanno parte alle qualificazioni del venerdì, mentre le prime 10 per gender saranno ammesse direttamente al main draw di sabato e domenica. La straordinaria affluenza di giocatori si inserisce nel quadro di una stagione particolarmente florida per ilVolley italia no, con ben 90 tornei nazionali organizzati dall’inizio dell’anno, più di 3000 partecipazioni ...