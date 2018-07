ilfattoquotidiano

: Barcellona, scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato: “Fegato comprato illegalmente” - fattoquotidiano : Barcellona, scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato: “Fegato comprato illegalmente” - EffeF61 : RT @allnews24eu: Barcellona, scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato: “Fegato comprato illegalmente” - https://t.co… - panettos : RT @fattoquotidiano: Barcellona, scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato: “Fegato comprato illegalmente” https://t.… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “A questo qui abbiamo comprato illegalmente un fegato e abbiamo detto che era di suo cugino”: a parlare è una persona non ancora identificata, al telefono con Sandro, exdel, che si limita ad annuire. La conversazione pubblicata dalla testata spagnola El Confidencial risale all’aprile del 2017 e fa parte di una delle quattro intercettazioni della guardia civil e della polizia nazionale spagnola. Il riferimento è aldi fegato dell’ex giocatore Eric, che subì l’operazione nel 2012 a causa di un cancro. La vicenda era stata seguita non solo dal mondo calcistico: l’ex calciatore aveva annunciato il suo ritiro a causa della malattia nel 2011, per poi affrontare ildi fegato l’anno seguente, diventando un esempio della lotta al cancro. Nel gennaio di quest’anno,ha raccontato la sua ...