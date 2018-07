Barcellona | Rosell nei guai per il fegato di Abidal La giustizia spagnola archivia il

Barcellona - scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato : “Fegato comprato illegalmente” : “A questo qui abbiamo comprato illegalmente un fegato e abbiamo detto che era di suo cugino”: a parlare è una persona non ancora identificata, al telefono con Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, che si limita ad annuire. La conversazione pubblicata dalla testata spagnola El Confidencial risale all’aprile del 2017 e fa parte di una delle quattro intercettazioni della guardia civil e della polizia nazionale spagnola. Il ...