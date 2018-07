Barcellona | inchiesta sull’acquisto illegale di un fegato per Abidal | la giustizia

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il Tribunale Superiore didi Catalogna ha archiviato l’circa una presunta acquisizioneda parte deldi unperLaspagnola ha archiviato l’su un presunto “acquisto” da parte deldi unper il calciatore francese Eric, malato di cancro e operato nel 2012. EFE/Andreu Dalmau – INFOPHOTO ) Il Tribunale Superiore didi Catalogna ha spiegato di avere ricevuto un anno fa una segnalazione al riguardo dalla procura ma che dopo una serie di verifiche il 18 aprile del 2018 è stata disposta l’archiviazione dopo che era stata anche avviata una rogatoria in Francia che non ha ravvisato nulla di punibile per come sono stati descritti i fatti. E’ intervenuta sul caso anche la ‘Fondazione Eric’ che, a nome suo e dello ...