Azzurre under 19 in raduno a Formia per preparare europeo

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ultima delle quattro nazionali giovanili qualificate per la fase finale dell’a scendere in campo, l’19 femminile si appresta a partecipare all’atto conclusivo del torneo continentale in programma in Svizzera dal 18 al 30 luglio. Per ildi preparazione al Campionato, fissato per la serata di domenica 8 luglio al Centro di Preparazione Olimpica di, il tecnico Enrico Sbardella ha convocato 24 calciatrici e domenica 15 luglio ufficializzerà la lista delle 20 Azzurrine che il giorno seguente partiranno alla volta della Svizzera. L’19 femminile, che dieci anni fa in Francia ha conquistato l’unico titolodella sua storia, esordirà mercoledì 18 luglio contro l’Olanda a Biel (ore 18.15), sabato 21 affronterà la Danimarca a Yverdon (ore 15) e martedì 24 luglio concluderà il girone sempre a Yverdon contro ...