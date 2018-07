Azioni che aumenteranno il loro dividendo in doppia cifra

"Sull'Olimpiade invernale valutAzioni anche politiche" : Sulla decisione della città da candidare ai giochi invernali del 2026 'si stanno facendo valutazioni anche politiche: so che c'e' un Consiglio dei ministri venerdì cui seguirà il 10 luglio il ...

Scandali e sospetti - nel mirino anche Inter e Juventus : nuovi club nella bufera - più di 10 squadre a rischio ‘sanzioni’ - penalizzAzioni o retrocessioni [DETTAGLI] : E’ un’estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo tra sentenze, accuse e problemi finanziari sono diverse le squadre a rischio, i ricorsi potrebbero anche portare al rinvio per qualche giorno dei campionati, previsti ripescaggi e riammissioni in tutte le prime tre categorie. Ma partiamo dalle ultime ore e dalle accuse sul web tra i tifosi e Juventus ed Inter e che riguardano la vendita (o futura vendita) di ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : valutAzioni anche politiche : Sulla decisione della città da candidare ai giochi invernali del 2026 "si stanno facendo valutazioni anche politiche: so che c'e' un Consiglio dei ministri venerdì cui seguira' il 10 luglio il ...

ANTICIPAzioni/ Una Vita : Pablo scopre che Leonor è stata violentata : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], il popolare sceneggiato spagnolo scritto dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo ai nostri lettori che sabato 7 luglio la soap opera andra' eccezionalmente in onda con una puntata della durata di sessanta minuti. Le ANTICIPAZIONI degli episodi che verranno trasmessi dal 9 al 13 luglio ci svelano che Teresa e Mauro continueranno a vedersi di nascosto mentre Pablo scoprira' ...

ANTICIPAzioni/ Gomorra 4 : la Dell'Anna mette in ansia i fan con 'cicatrici gomorresche' : Le riprese di Gomorra 4 sono cominciate ad aprile e stanno continuando tutt'oggi fra Napoli, Bologna e Londra. I primi scatti sui social sono stati condivisi dalla produzione e da Salvatore Esposito che ha dato qualche breve anticipazione ai suoi fan. Ad oggi si sa davvero poco e i piccoli dettagli che emergono spesso si trovano sui social dei diretti protagonisti. E' il caso di Cristiana Dell'Anna (nella serie Patrizia) che, su Instagram, ...

Lega Nord su mercato del grano duro. Conti : 'C'è bisogno che le associAzioni di categoria tornino ad ascoltare la propria base' : È ora che il settore primario torni al centro delle politiche economiche, non solo nazionali, ma anche locali, perché abbiamo prodotti che tutto il mondo ci invidia, ma che non vengono tutelati. ...

Alle porte il tour estivo di Gianna Nannini : le prime anticipAzioni dalla rocker che non molla il 'trono' : ... Piazza Duomo 22 luglio Grugliasco , To, , Arena verde esterna di Le Gru 10 agosto Francavilla al Mare , Ch, , P.zza Sant'Alfonso 13 agosto Follonica, Arena Spettacoli Follonica Summer Festival 14 ...

Un Posto al Sole AnticipAzioni 4 luglio 2018 : Marina scopre chi è il pirata che ha speronato la sua auto : Convinta che si sia trattato di vero agguato più che di un incidente, Marina si mette sulle tracce del pirata che la spinta fuori strada.

Alle porte il tour estivo di Gianna Nannini : le prime anticipAzioni dalla rocker che non molla il “trono” : Il tour estivo di Gianna Nannini è in partenza: la prima tappa è in programma a Mantova per il prossimo 13 luglio e proprio ad un quotidiano locale l'artista anticipa cosa aspettarsi dAlle prossime date della tournée. La rocker senese presenterà dal vivo l'ultimo album, Amore Gigante, uscito lo scorso 27 ottobre (Sony Music) proseguendo con un tour estivo di 10 tappe che partirà il 13 luglio proprio dalla Piazza Sordello della città dei ...

In Russia saranno registrate e archiviate le conversAzioni telefoniche di tutti : Roma. Mentre la Russia segnava i suoi quattro rigori contro la Spagna – vittoria talmente inaspettata da suscitare nel primo ministro Dmitri Medvedev l’esclamazione: “Ragazzi avete fatto un miracolo!” – qualcuno avrà usato il telefono per comunicare con gli amici, organizzare i festeggiamenti, manif

Basket - QualificAzioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi in America - Asia e Africa : Dopo aver analizzato le Qualificazioni al Mondiale 2019 in Europa, andiamo a vedere qual’è la situazione negli altri continenti. America Si qualificano sette squadre in titolare: le prime tre di ogni girone e poi la miglior quarta Gruppo E Argentina (5-1) 11 punti Stati Uniti (5-1) 11 Puerto Rico (4-2) 10 Uruguay (4-2) 10 Panama (3-3) 9 Messico (3-3) 9 Gruppo F Venezuela (5-1) 11 Brasile (5-1) 11 Canada (5-1) 11 Repubblica Dominicana ...

Nasce “Walden” - il parco artistico che unisce le generAzioni all’insegna dell’ecosostenibilità : Cultura è un concetto che racchiude in sé diverse accezioni, tra cui il potere che l'uomo ha di creare e di modificare l'ambiente naturale. A partire da questa constatazione, un gruppo di ragazzi ha dato vita al FotoSintesi Lab Project, il cui obiettivo è utilizzare tutti gli strumenti culturali possibili per rivalorizzare un’area dove si è perso quel legame tra natura e cultura che permette agli uomini di trovarsi in armonia con ...

Stop pubblicità gioco - le associAzioni : ‘Serio passo contro ludopatia’. Operatori ed editori (che perdono soldi) attaccano : Il divieto di spot sul gioco d’azzardo contenuto nel Dl Dignità approvato dal Consiglio dei ministri diventa terreno di scontro. Gli Operatori e gli editori, che perderanno introiti pubblicitari (specie sulle scommesse legate al calcio mondo del calcio) manifestano perplessità. Niklas Lindahl, direttore per l’Italia della società svedese dei casinò online Leogaming, in una lettera a Luigi Di Maio ha sostenuto che “il proibizionismo ...

L’orgoglio delle seconde generAzioni : “Non siamo campioni dello sport ma anche noi lottiamo per l’Italia” : Stella Shi parla un italiano perfetto, e le sue origini le ritrovi solo nei tratti del volto, bellissimo e determinato. I genitori sono arrivati dalla Cina prima che lei e la sorella Simona nascessero. E oggi sono tutti italiani. «L’Italia è sempre stata casa mia» dice con orgoglio questa ragazza di appena 25 anni, già imprenditrice e chef di succe...