Avviata la mostra su Ermal Meta a Roma | tante foto per uno scopo benefico | tutti i

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Lasuè finalmente partita e avrà uno. L'artista è attualmente impegnato nelle date del tour che sta portando in giro per l'Italia, ma questa non ha impedito l'avvio dell'esposizione di oltre 60 scatti della giovanegrafa Claudia D'Acunzo, che ha immortalato i momenti più emozionanti di questi anni in musica dell'artista di Fier. Come riporta All Music Italia, l'inaugurazione si è tenuta il 28 maggio scorso al Lettere Caffè di via San Francesco a Ripa in, con allestimento presso il caratteristico quartiere di Trastevere. Lacontiene 56nel formato 30x40, con 4 poster 60x90 e una gigantografia estratta da unascattata durante il tour a Barcellona. Tutte lepresenti nell'esposizione sono disponibili per l'acquisto, con l'intero ricavato che sarà devoluto al DRI (Diabetes Research Institute) del San Raffaele di Milano ...