Avete fatto una tesi o un dottorato in privacy o tecnologia? C’è un’occasione per voi

Michelle Hunziker come non l'Avete mai vista. "Mio marito mi ha fatto bere di brutto" : "Mio marito mi ha fatto bere di brutto". La serata di festeggiamenti è terminata con un alcol-test eseguito appositamente per i follower. Michelle Hunziker ha postato nelle sue storie di Instagram il foto-video racconto della sua uscita "speciale" in compagnia di Tomaso Trussardi: prima uno scatto dell'outfit, poi della bottiglia di champagne, poi un video che la mostra apparentemente alticcia.Noi due a lume di candela...raro e ...

"Avete fatto annegare 100 migranti". Open Arms accusa l'Italia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica della morte dei migranti annegati in un naufragio al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi.Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare socialista spagnolo Javi Lopez, che si ...

Al via il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta da Fiorenzuola D’Arda - il messaggio ai fan : “Mi Avete fatto del bene” : Finalmente in partenza il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta, vincitore insieme a Fabrizio Moro del 68esimo Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente. Questa sera partirà il tanto atteso Tour di concerti del cantautore, che girerà in lungo e in largo la penisola da giugno ad ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti dal vivo: si parte da Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza, per poi proseguire a Rimini Rock ...

Ermal Meta canta Non mi Avete fatto niente in dialetto barese : video a RDS con Giovanni Vernia : Ermal Meta canta Non mi avete fatto niente in dialetto barese in diretta radiofonica sulle frequenze di RDS! Il cantautore italiano è stato ospite di una puntata speciale con Giovanni Vernia a RDS, per un'intervista radiofonica del tutto inedita. Su invito dello speaker, Ermal Meta si è cimentato sulle note di Non mi avete fatto niente, ma in una versione differente rispetto all'originale e del tutto rivisitata. Il cantautore, che per anni ha ...

Fabrizio Moro ed Ermal Meta ad Assisi con Non mi Avete fatto niente tra i cori dei bambini (video) : Dopo aver infiammato lo stadio Olimpico di Roma lo scorso sabato 16 giugno, Fabrizio Moro ed Ermal Meta ad Assisi si sono ritrovati sul palco della serata della kermesse benefica Con il cuore, condotta anche quest'anno da Carlo Conti e trasmessa in prima serata su Rai 1. I due artisti sono saliti sul palco della piazza inferiore della basilica di San Francesco d'Assisi per la serata solidale che da 16 anni raccoglie fondi per sostenere le ...

Sfogo social per Tormento : 'Avete fatto morire il mio amico - ancora pago i debiti' (VIDEO) : Durissimo Sfogo di Tormento poche ore fa via Instagram: il rapper ex Sottotono ha fatto delle dichiarazioni che faranno discutere, nonchè inaspettate, contro una parte dei suoi supporter, che lo aveva criticato per il suo supporto a molti artisti della nuova scena Rap italiana, da Izi a Sfera Ebbasta e Ghali. I suoi fan non gli avrebbero perdonato l'aver addirittura usato i loro brani nei suoi Dj Set. Hip Hop di vecchia data e nouvelle vague ...

Caterina Balivo in lacrime durante l'ultima puntata di Detto Fatto : «Non dimenticherò l'affetto che mi Avete dato» : Caterina Balivo in lacrime durante l'ultima puntata di Detto Fatto . La conduttrice tv ha chiuso la stagione del programma di successi di Rai 2 passando il testimone a Bianca Guaccero che presenterà ...

L’abbraccio al pubblico di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi Avete fatto niente all’Arena di Verona (video) : L'inno alla pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Dopo il gran concerto evento di Ermal Meta al Forum di Assago e l'Eurovision Song Contest a Lisbona, i due cantautori sono tornati insieme sul palco per interpretare dal vivo il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Sul palco dei Wind Music Awards, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno ricevuto il premio per la ...

I diritti di Non mi Avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ad Emergency per un progetto d’intervento nelle zone di guerra : I diritti d'autore di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ceduti ad Emergency: i due cantautori hanno deciso di contribuire ad un importante progetto a favore dell'intervento in zone di guerra. L'urgenza del messaggio di pace e di coraggio di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro riverbera ancora nell'aria, e sosterrà il progetto legato ad Emergency, la ONG fondata da Gino Strada e che si occupa del ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Il successo di ''Non mi Avete fatto niente'' continua (Wind Music Awards) : Ermal Meta e Fabrizio Moro, il successo di "Non mi avete fatto niente" dalla vittoria del Festival di Sanremo 2018 non è sicuramente destinato a fermarsi qui. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:30:00 GMT)

CATTURATO A PALERMO IMAM "FAI-DA-TE" EVASO A MILANO/ Tunisino a rischio radicalizzazione : "come Avete fatto?" : CATTURATO l'IMAM "fai-da-te" EVASO a MILANO, finse il suicidio, preso a PALERMO mentre si stava imbarcando su una nave per la Tunisia: stava scontando 14 anni per traffico di droga(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:51:00 GMT)

Palermo - catturato il detenuto evaso da Milano : stava fuggendo in Tunisia. Agli agenti : “Complimenti - come Avete fatto?” : La prima tappa era stata Bologna, città in cui in passato spacciava droga. Se n’era andato lì, dopo l’evasione, Ben Mohamed Ayari Borhane, il tunisino detenuto a Opera, considerato pericoloso e radicalizzato, fuggito la notte tra il 17 e il 18 maggio da Milano e catturato sabato sera a Palermo, dove si era rifugiato in un secondo momento. Spostamenti effettuati in treno. È quanto è emerso dai primi accertamenti, mentre continuano le ...

“Che Avete fatto?”. Posta la foto della figlia col nastro adesivo sulle caviglie e scatta il panico. La ragione choc : “avete mai visto una cosa simile?”. Una mamma scioccata Posta in rete una foto della sua piccola e cerca un confronto con le altre mamme: “È capitato solo a me?”. La foto che accompagna la didascalia è abbastanza sconcertante: i piedi della sua bambina di 17 mesi sono rossi, gonfi, pieni di lividi e – questa è la cosa più scioccante – le scarpe sono tenute ferme dal nastro adesivo, quello che si usa per chiudere i pacchi. Jessica Hayes fa sapere ...

M5s-Lega - Lavia vs Rinaldi : “Borghi? Ha fatto crollare Mps”. “Ne Avete fatto voi carne di porco - abbia un po’ di decenza” : Scintille a Coffee Break (La7) tra Mario Lavia, vicedirettore di Democratica, e Antonio Maria Rinaldi, docente di Finanza Aziendale all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. La miccia della polemica, che coinvolge anche la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, è una frase di Lavia riferita al deputato leghista Claudio Borghi: “Lui è quello che ha fatto crollare Mps“. “No, non si può” – insorge ...