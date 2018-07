Austria : Conftrasporto - con controlli 170 mln costi per autotrasporto : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Più di 370 milioni di euro, di cui 170 a carico dell’autotrasporto. è il costo di un’ora di ritardo per l’attraversamento del Brennero. La stima è dell’Ufficio studi Isfort e Conftrasporto, elaborata in relazione all’annunciata volontà del governo Austriaco di introdurre controlli al valico. ‘Più volte ho evidenziato come decisioni che rallentano i collegamenti dei Paesi ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, “intervenga con decisione nei confronti del Governo Austriaco”. A chiederlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè alla vigilia del Brenner Meeting, l’incontro di domani tra i ministri dei Trasporti dei Paesi che insistono lungo l’asse del Brennero. Il tema è il contingentamento dei mezzi pesanti ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria (2) : (AdnKronos) – “Non siamo contrari al trasferimenti delle merci su rotaia, anzi crediamo fermamente nell’intermodalità. Ma pensare di poter trasferire in toto lungo la ferrovia ciò che oggi viaggia su gomma significa non avere il senso della realtà”, afferma Uggè. ‘Facciamo appello al ministro Toninelli perché ribadisca in maniera ancora più decisa la posizione assunta in merito dal suo predecessore, e la necessità ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, “intervenga con decisione nei confronti del Governo Austriaco”. A chiederlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè alla vigilia del Brenner Meeting, l’incontro di domani tra i ministri dei Trasporti dei Paesi che insistono lungo l’asse del Brennero. Il tema è il contingentamento dei mezzi pesanti ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria (2) : (AdnKronos) – “Non siamo contrari al trasferimenti delle merci su rotaia, anzi crediamo fermamente nell’intermodalità. Ma pensare di poter trasferire in toto lungo la ferrovia ciò che oggi viaggia su gomma significa non avere il senso della realtà”, afferma Uggè. ‘Facciamo appello al ministro Toninelli perché ribadisca in maniera ancora più decisa la posizione assunta in merito dal suo predecessore, e la necessità ...