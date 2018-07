Australia | da ottobre i preti devono denunciare i casi di pedofilia appresi in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) In600sono contrari all’ipotesi di legge che chiede ai sacerdoti didiin confessione. La norma viene vista come “un’intrusione dello stato nel dominio del sacro”, delle leggi che minano la libertà di religione. “Ogni sacerdote degno del suo nome farebbe tutto il necessario per proteggere i bambini, un simile obbligo non sarebbe comunque di alcun aiuto per loro” ha detto il presidente dell’n Confraternity of Catholic Clergy, padre Scot Armstrong, per giustificare la presa di posizione dei presuli. La decisione dei 600 sacerdoti fa appello al diritto canonico riguardante il sacramento della penitenza per il perdono dei peccati: secondo i, la legislazione in via di approvazione farebbe fallire il rapporto religioso inviolabile tra il penitente con Dio. L’iter della legge, tuttavia, ...