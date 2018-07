Audio | testo e traduzione del nuovo singolo di Justin Timberlake Soulmate | a sorpresa un

Io mi innamoro ancora - Ermal Meta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ermal Meta, Io mi innamoro ancora: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ermal Meta è Io mi innamoro ancora: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sarà Io mi innamoro ancora il terzo singolo estratto dall’ultimo album di Ermal MetaNon abbiamo armi. Il cantautore dato la notizia attraverso i […]

Io mi innamoro ancora - Ermal Meta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ermal Meta, Io mi innamoro ancora: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ermal Meta è Io mi innamoro ancora: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sarà Io mi innamoro ancora il terzo singolo estratto dall’ultimo album di Ermal MetaNon abbiamo armi. Il cantautore dato la notizia attraverso i […]

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato latino : Audio e testo di Nuevo da Hazte Sentir : Il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato spagnolo è finalmente ufficiale. Si tratta di Nuevo, che l'artista aveva già rilasciato nella versione con Simone e Simaria a qualche giorno dal rilascio della versione spagnola di Fatti Sentire, con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Il brano fa parte di Hazte Sentir, resa spagnola del disco che ha rilasciato il 16 marzo scorso e con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Nuevo sarà ...

Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi : Audio e testo : Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi. Già dato come indiscrezione dalle voci trapelate dopo il Wind Summer Festival, l'artista di Fier ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che il prossimo brano dal disco arriverà nelle radio a partire dal 6 luglio. Insieme al singolo, Ermal Meta rilascerà anche la clip ufficiale che accompagnerà l'uscita del terzo estratto da Non abbiamo armi dopo Non mi avete ...

Gucci Rubate - Enzo Dong | Testo - Audio - MP3 : Canzone Enzo Dong, Gucci Rubate: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Enzo Dong è Gucci Rubate: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Enzo Dong, Gucci Rubate Testo Trappo anche più di Lil Pump Perché ho le Gucci Rubate Faccio quello che mi va Vengo a casa […]

Purple Rain - Achille Lauro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Achille Lauro, Purple Rain: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Achille Lauro è Purple Rain: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Achille Lauro, Purple Rain Testo Quando esco guardo il cielo non è sempre blu (nah) E sullo sfondo del cell ci sei sempre tu […]

Domani - Ernia | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ernia, Domani: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ernia è Domani: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Ernia, Domani Testo Sul fondo del barile me ne stavo calmo La ruota gira tutti dicono La noia dopo tutto è un sentimento a caso E in più […]

Uno squillo - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Uno squillo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Uno squillo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Uno squillo Testo Lei vuole solo scoparmi, yah Solo tu sai controllarmi, ye yeah Ho fatto passi da giganti Ho lasciato dietro […]

Gucci Rubate - Enzo Dong | Testo - Audio - MP3 : Canzone Enzo Dong, Gucci Rubate: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Enzo Dong è Gucci Rubate: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Enzo Dong, Gucci Rubate Testo Trappo anche più di Lil Pump Perché ho le Gucci Rubate Faccio quello che mi va Vengo a casa […]

Purple Rain - Achille Lauro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Achille Lauro, Purple Rain: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Achille Lauro è Purple Rain: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Achille Lauro, Purple Rain Testo Quando esco guardo il cielo non è sempre blu (nah) E sullo sfondo del cell ci sei sempre tu […]

Domani - Ernia | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ernia, Domani: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ernia è Domani: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Ernia, Domani Testo Sul fondo del barile me ne stavo calmo La ruota gira tutti dicono La noia dopo tutto è un sentimento a caso E in più […]

Uno squillo - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Uno squillo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Uno squillo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Uno squillo Testo Lei vuole solo scoparmi, yah Solo tu sai controllarmi, ye yeah Ho fatto passi da giganti Ho lasciato dietro […]

Testo - traduzione e Audio di Don’t matter to me - Drake canta con Michael Jackson nel nuovo album Scorpion : È disponibile da oggi, venerdì 29 giugno, il nuovo album di Drake: il lavoro contiene anche un featuring con il re del pop Michael Jackson, sulle note della canzone Don't matter to me. Scorpion è il titolo del nuovo progetto discografico di Drake che presenta, tra i numerosi brani al suo interno, un inedito ed inaspettato featuring con Michael Jackson. Il re ancora indiscusso del pop appare nella canzone Don't matter to me, un brano dal ...

Audio e testo I need somebody di Emma Muscat - il nuovo singolo dall’album Moments : I need somebody di Emma Muscat è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download negli store digitali. Il brano segue la partecipazione di Emma Muscat all'evento Isle of Malta che si è tenuto ieri sera e che ha visto la cantante di Amici di Maria De Filippi esibirsi in patria. Emma Muscat è infatti di origini maltesi e nel programma ha avuto la possibilità di imparare l'italiano. Madrelingua inglese, i brani di Emma Muscat ...