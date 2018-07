Atletica – Diamond League | Tamberi di scena a Losanna | in gara anche la 4×100 femminile

Atletica - Diamond League 2018 : che show a Losanna. Samba da record del mondo - Barshim assente - Tamberi ci riprova - Semenya e tante stelle in pista : La Diamond League non conosce soste e riparte giovedì 5 luglio da Losanna (Svizzera) con il tradizionale appuntamento di Athletissima, ottava tappa del prestigioso circuito internazionale di Atletica leggera. Si preannuncia un meeting di assoluto spessore tecnico in cui può succedere di tutto. L’uomo più atteso della vigilia è Abderrahman Samba che a Parigi è diventato il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sui 400 metri ...

Atletica - Diamond League 2018 : Samba secondo uomo sotto i 47”! Lasitskene vola a 2.04 - sfilza di mondiali stagionali a Parigi : A Parigi (Francia) è tornata di scena la Diamond League 2018 di Atletica leggera e la serata si è rivelata particolarmente interessante con grandissime prestazioni. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – Abderrahman Samba ha riscritto un pezzetto della storia dell’Atletica leggera. Il qatarino è letteralmente volato e ha stampato un incredibile 46.98, diventando il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sul giro di pista con ...

Atletica – IAAF Diamond League : Echevarria vola nel lungo a Stoccolma - Trost quinta : IAAF Diamond League: a Stoccolma Echevarria vola nel lungo 8,83, Trost 1,90 Un salto nella storia a Stoccolma. Ad esaltare la sesta tappa della IAAF Diamond League è il 19enne lunghista cubano, campione del mondo indoor, Juan Miguel Echevarria che vola fino ad un sensazionale 8,83 con vento appena sopra il limite (+2.1), firmando il miglior salto degli ultimi 23 anni in qualunque condizione. Nei 400hs Abderrahman Samba bissa lo show del Golden ...

Atletica - Diamond League Stoccolma 2018 : Echevarria storico. Mondiale stagionale di Dacres e McNell - Samba spaziale - Kuchina vincente : A Stoccolma (Svezia) si è disputata una tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Sfilza di prestazioni notevoli per l’ultimo meeting prima di una piccola pausa di fine primavera. SALTO IN LUNGO (maschile) – Clicca qui per sapere di più del volo di Echevarria a 8.83. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – L’eterno duello tra Abderrahman Samba e Karsten Warholm continua a regalare emozioni ma per la terza volta ...

Atletica – Diamond League : il campione del mondo Guliyev sfreccia sui 200 di Oslo - Fassinotti quinto nell’alto : Ramil Guliyev torna sotto i 20 secondi in 19.90 (1.0) e trascina sotto il muro anche il canadese Brown (19.98), Fassinotti chiude quinto nell’alto Nella quinta tappa della IAAF Diamond League a Oslo, sui 200 il turco campione del mondo Ramil Guliyev torna sotto i 20 secondi in 19.90 (1.0) e trascina sotto il muro anche il canadese Brown (19.98). È la migliore prestazione europea del 2018, la quarta a livello mondiale e soprattutto uno ...

Atletica - Diamond League 2018 : pochi lampi a Oslo. Stoccata di Samba - Barshim a 2.36 - ok Semenya. Meucci si ritira - Fassinotti 2.25 : A Oslo (Norvegia) si è disputata la quinta tappa della Diamond League 2018, il massimo circuito internazionale dell’Atletica leggera. Spazio ai Bislett Games che fanno seguito al Golden Gala di Roma e precedono l’appuntamento di Stoccolma. Impegnati anche gli italiani Marco Fassinotti (alto), Daniele Meucci (10000m) e Yadisleidy Pedroso (400m ostacoli) senza particolari sussulti. 100 METRI (femminile) – Il vento favorevole di 1.6 m/s ...

Atletica - Diamond League 2018 : Meucci - Fassinotti e Pedroso a Oslo! Rivincita Samba-Warholm - torna Guliyev - Barshim per volare : Giovedì 7 giugno si disputeranno i Bislett Games di Oslo, quinta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Dopo lo show del Golden Gala di Roma, il massimo circuito internazionale riparte dalla capitale norvegese dove sono in programma alcuni testa a testa molto interessanti e in cui saranno presenti anche diversi italiani. Daniele Meucci si cimenterà sui 10000 metri a cinque anni dalla sua ultima apparizione in questa competizione. ...

Atletica – Golden Gala : le star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma. Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...

Atletica - Diamond League Eugene 2018 : Noah Lyles vola in 19.69 - Barshim a 2.36 - Coleman ventoso - risposta Semenya : A Eugene (USA) si è disputata la quarta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Ultimo appuntamento oltreoceano prima del ritorno in Europa e del Golden Gala di Roma previsto giovedì 31 maggio. 200 METRI (maschile) – Strepitosa prestazione di Noah Lyles che vola in 19.69. Il 20enne statunitense ha sfruttato al meglio i 2 m/s di vento a favore e diventa così il nono atleta di sempre capace di correre un tempo di questo ...