Atalanta | Percassi | piedi per terra

Calciomercato Atalanta - Percassi : “Gomez è incedibile” : “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta: il Papu Gomez e’ incedibile”. Parola di Antonio Percassi, che intende cosi’ mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell’Atalanta vicino alla Lazio. “Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti – precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora ...

Atalanta - nuovo “assalto” per l’attacco : Percassi vuole accontentare il Gasp : Trattativa per l’attacco dell’Atalanta, Gasperini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’Atalanta ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso, Gasperini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che ...

Atalanta - Percassi show sul calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...

Atalanta - Percassi : “faremo possibile” : Oltre 15 mila persone hanno preso parte stamattina, a Bergamo, alla dodicesima edizione della ‘Camminata nerazzurra’, tradizionale appuntamento dei tifosi dell’Atalanta che parte dal Sentierone, uno dei più importanti e frequentati viali della città. Al via anche il presidente atalantino, Antonio Percassi. “È un evento che si ripete tutti gli anni e che porta bene. Il mercato? Siamo all’inizio della campagna ...

