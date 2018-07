Astronomia | luglio all’insegna della scoperta e dell’emozione al Parco “Livio Gratton” di

meteoweb.eu

: dal 6 al 9 #Luglio #Aielli #LAquila Borgo #Universo - Festival di #StreetArt, #astronomia, #libri e #vivalaLettura,… - raffaello_451 : dal 6 al 9 #Luglio #Aielli #LAquila Borgo #Universo - Festival di #StreetArt, #astronomia, #libri e #vivalaLettura,… - AstroPratica : Il #Sole di #Luglio 2018! Un articolo con gli orari di #alba e #tramonto della nostra stella per tutto il mese in c… - AstroPratica : #effemeridi 4 #Luglio: Il #Sole sorge alle 05:40 e tramonta alle 20:48. Il giorno é lungo 15h 8m 4s. La #Luna sorge… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il mese dialastronomicodi Rocca di Papa, che verrà inaugurato sabato 7, offrirà ai curiosi e agli appassionati del cielo “pane per i loro denti”. In programma tanti Astroincontri a cura dell’Associazione Tuscolana di(ATA) per scoprire il nostro Universo e ammirare le sue meraviglie a occhio nudo e al telescopio. Tra gli eventi astronomici più sensazionali del mese, l’eclissi totale di Luna del 27, la più lunga del secolo, e l’opposizione di Marte, in congiunzione con la Luna eclissata. Il periodo è inoltre favorevole all’osservazione di molti altri pianeti che godono di ottima visibilità. Il primo evento del mese, in programma venerdì 6, sarà dedicato a CryoSat: il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il monitoraggio dei ghiacci del nostro pianeta. A raccontare le potenzialità“sentinella” del ...