ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Asteroidi e meteoriti, scoperta l’origine. Ecco da dove vengono quelli più vicini alla Terra - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Asteroidi e meteoriti, scoperta l’origine. Ecco da dove vengono quelli più vicini alla Terra - Cascavel47 : Asteroidi e meteoriti, scoperta l’origine. Ecco da dove vengono quelli più vicini alla Terra - a70199617 : Asteroidi e meteoriti, scoperta l’origine. Ecco da dove vengono quelli più vicini alla Terra -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Uno degli ultimiche di cui abbiamo notizia è esploso di sulla Russia, a sorpresa, come era successo nel febbraio 2013 a Chelyabinsk, il 26 giugno scorso e qualche giorno prima un altro oggetto celeste era deflagrato sui cieli del Sudafrica. È importante sapere quindi l’origine, almeno dipiù “” a noi. La maggior parte dei 200.000che si trovano fra Marte e Giove, nella cosiddetta fascia principale, sono i frammenti di cinque o sei antichissimi pianeti, andati in frantumi quando il Sistema Solare si stava ancora formando. La, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori dell’università della Florida, è importante per capire la storia e i materiali che hanno formato gli, e può aiutare anche a proteggere la Terra dai. Il gruppo guidato da Stanley Dermott ha concluso che l’85% deglidella ...