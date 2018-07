Assicurazioni | Farina Ania | da settore circa 6 mld imposte l’anno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Ilassicurativo “corrispondeche sfiorano i 6 miliardi l’anno. Vanta un credito d’imposta crescente, derivante dall’acconto dovuto sulle riserve tecniche: alla fine del 2017, tale credito ha raggiunto la somma di 8,5 miliardi, per le difficoltà strutturali connesse al suo recupero, a cui è necessario porre rimedio”. Ad affermarlo, nella sua relazione all’Assemblea dell’, è il presidente, Maria Biancasottolineando che “lesui premi assicurativi fanno affluire ulteriori risorse all’Erario per quasi 20 milioni di euro al giorno”.Il, inoltre, rileva ancora, “dà occupazione, in vita diretta e indiretta, a300 mila persone che, con la loro attività, la loro professionalità hanno contribuito a tali risultati”.Proprio per questo, aggiunge ...